Яке покарання загрожує військовим за вживання алкоголю під час воєнного стану — закон

Покарання військових за вживання алкоголю. Фото: Новини.LIVE

На час дії воєнного стану в Україні для військовослужбовців встановлено ряд заборон, зокрема вживання алкоголю. За порушення передбачено покарання у вигляді штрафу та навіть арешт.

Про це йдеться у картці до проєкту закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці".

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Кого можуть перевіряти на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння

Військовозобов'язаних і резервістів під час зборів;

військовослужбовців.

Перевірку можуть ініціювати, якщо з’явилася підозра, що особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння внаслідок прийому будь-яких речовин, які впливають на увагу та швидкість реакції.

Де та як можуть перевіряти військових на алкоголь або наркотики

Якщо є підозра, що військовий перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, його можуть перевірити:

на вулиці;

у закритих спортивних спорудах;

у скверах та парках;

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);

у інших місцях, де вживати спиртні напої заборонених законом.

Огляд проводиться з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

Якщо особа відмовляється проходити перевірку на місці, то вона має пройти її в медичному закладі, який затверджений управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Українські військовослужбовці. Фото: google.com

Хто має право перевіряти військових

Огляд на алкогольне, наркотичне або інше сп'яніння може здійснюватися тільки посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром (начальником) військової частини або іншого військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення у разі знаходження військових у частині або при виконання військових обов'язків.

Список закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду особи, затверджується управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Огляд в інших закладах забороняється.

Як відбувається перевірка військового на сп'яніння — процедура

Перевірка відбувається в присутності посадової особи, уповноваженої на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або командиром (начальником) військової частини (установи, організації, підприємства, закладу, підрозділу), іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення.

Процес фіксують на відео, а у разі відсутності технічних засобів перевірка відбувається у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково додаються до протоколу.

Важливо: огляд, який проведено з порушенням процедури, уважається недійсним.

Яке покарання передбачено за перебування у стані сп’яніння

Як розповіла юристка Діана Тернова, згідно зі ст. 172-20 КУпАП України, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння карається:

для солдатів та офіцерів — штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.

для командирів, які не усунули військового, який перебуває у стані сп'яніння, — штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Покарання військового. Фото: freepik.com

У чому небезпека вживання алкоголю військовими

В Україні під час воєнного стану військовослужбовці відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки та захисту територіальної цілісності країни. Під час виконання своїх обов’язків, вони повинні бути відповідальними та надійними, що вимагає обмежень у різних аспектах, включаючи вживання алкоголю.

Важливо усвідомлювати, що перебування військового під дією спиртних напоїв або речовин, які впливають на швидкість та реакцію, можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

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