Какое наказание грозит военным за употребление алкоголя во время военного положения — закон

Наказание военных за употребление алкоголя. Фото: Новини.LIVE

Во время действия военного положения в Украине для военнослужащих установлен ряд запретов, в частности употребление алкоголя. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа и даже арест.

Об этом говорится в карточке проекта закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке".

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Кого могут проверять на состояние алкогольного или наркотического опьянения

Военнообязанных и резервистов во время собрания;

военнослужащих.

Проверку могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.

Где и как могут проверять военных на алкоголь или наркотики

Если есть подозрение, что военный находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его могут проверить:

на улице;

в закрытых спортивных сооружениях;

в скверах и парках;

во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);

в других местах, где есть спиртные напитки запрещенных законом.

Обзор производится с использованием специальных технических средств и тестов.

Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно пройти его в медицинском учреждении, утвержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Украинские военнослужащие. Фото: google.com

Кто имеет право проверять военных

Обзор на алкогольное, наркотическое или иное опьянение может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или при исполнении воинских обязанностей.

Список учреждений здравоохранения, которым предоставляется право проведения осмотра, утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Обзор в других заведениях запрещается.

Как происходит проверка военного на опьянение — процедура

Проверка происходит в присутствии должностного лица, уполномоченного на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения

Процесс фиксируют на видео, а при отсутствии технических средств проверка происходит в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно прилагаются к протоколу.

Важно: осмотр, проведенный с нарушением процедуры, считается недействительным.

Какое наказание предусмотрено за пребывание в состоянии опьянения

Как рассказала юрист Диана Тернова, согласно ст. 172-20 КУоАП Украины, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или исполнения ими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения обзора состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения карается:

для солдат и офицеров — штраф от 100 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

для командиров, не устранивших военного, находящегося в состоянии опьянения, — штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 34 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Наказание военного. Фото: freepik.com

В чем опасность употребления алкоголя военными

В Украине во время военного положения военнослужащие играют важную роль в обеспечении национальной безопасности и защите территориальной целостности страны. При выполнении своих обязанностей они должны быть ответственными и надежными, что требует ограничений в различных аспектах, включая употребление алкоголя.

Важно отдавать себе отчет, что пребывание военного под действием спиртных напитков или веществ, влияющих на скорость и реакцию, может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

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