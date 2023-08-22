Як підтвердити стаж у разі втрати трудової книжки: відповідь юриста

Трудова книжка в руках. Фото: пресслужба ПФУ

Якщо ви втратили за різних причин трудову книжку, панікувати не варто. Трудовий стаж можна підтвердити і без неї. Зробити це можна онлайн, адже в електронній системі зберігаються дані понад 20-річної давнини.

Про це більш докладніше описано у групі "Ти ж юрист" у Telegram.

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Підтвердження трудового стажу

Повідомляється, що підтвердити стаж без книжки можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

А для того, щоб відновити трудову книжку, потрібно звернутися за місцем останньої роботи і написати заяву про втрату документа. Не пізніше ніж за 15 днів після заяви, роботодавець має видати нову трудову з написом "Дублікат".

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні було зафіксовано 112 300 безробітних громадян. Проте з початку поточного року вже 127 тисяч громадян знайшли місце роботи.

Щодо регіонів, лідер за кількістю доступних вакансій у Центрах зайнятості — Київ із показником у 10 200 місць. За ним слідує Львівська область з 8400 вакансіями, Дніпропетровська — 4300, Одеська — 3800, Київська область пропонує 3300 місць, а Хмельницька — 2500.