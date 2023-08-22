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Как подтвердить стаж при потере трудовой книжки: ответ юриста

22 августа 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Как подтвердить стаж при потере трудовой книжки: ответ юриста
Трудовая книга в руках. Фото: пресс-служба ПФУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Если вы потеряли по разным причинам трудовую книжку, паниковать не стоит. Трудовой стаж можно подтвердить и без нее. Сделать это можно онлайн, ведь в электронной системе хранятся данные более 20-летней давности.

Об этом более подробно описано в группе "Ты же юрист" в Telegram.

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Сообщается, что подтвердить стаж без книжки можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

А для того чтобы восстановить трудовую книжку, нужно обратиться по месту последней работы и написать заявление об утере документа. Не позднее чем через 15 дней после заявления, работодатель должен выдать новую трудовую с надписью "Дубликат".

Напомним, в августе 2023 года в Украине было зафиксировано 112 300 безработных граждан. Однако с начала текущего года уже 127 тысяч граждан нашли место работы.

По регионам лидер по количеству доступных вакансий в Центрах занятости — Киев с показателем в 10 200 мест. За ним следует Львовская область с 8400 вакансиями, Днепропетровская — 4300, Одесская — 3800, Киевская область предлагает 3300 мест, а Хмельницкая — 2500.

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