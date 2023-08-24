Як працюють благодійні фонди під час війни: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На День Незалежності України телеканал Новини.LIVE підготував святковий ефір. Гості розкажуть, як працюють благодійні фонди під час війни.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії стали:

Руслана Шарлай, засновниця Благоддійного фонду "Поруч";

Олександр Микитюк, заступник директора з правових питань та співпраці зі спеціалізованими установами БФ "Громадянин";

Катерина Ковальова, волонтерка та засновниця благодійного фонду "Trinity";

Олена Ніколаєнко, Голова Ради Future for Ukraine Польща та США.

В ефірі Новини.LIVE вони поговорять про бійців, які повертаються з фронту. Також гості розкажуть про протезування, реінтеграцію ветеранів у життя, державне сприяння діяльності благодійних фондів, підтримку бізнесу, спільні проблеми в людей з інвалідністю та проблеми протезованих.

Нагадаємо, 17 серпня, у Києві відбулася презентація благодійного проєкту "Оберіг України". Ідейним лідером та амбасадором ініціативи став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Також ми писали, що благодійний фонд MK Foundation продовжує забезпечувати транспортом українське військо. 25 вантажних бусів Volkswagen Transporter поповнили автопарк 3-ї ОШБр, яка сформувалася із сил спеціальних операцій легендарного полка "Азов".