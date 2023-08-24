Как работают благотворительные фонды во время войны: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В День Независимости Украины телеканал Новини.LIVE подготовил праздничный эфир. Гости расскажут, как работают благотворительные фонды во время войны.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии стали:

Руслана Шарлай, основательница Благотворительного фонда "Рядом";

Александр Микитюк, заместитель директора по правовым вопросам и сотрудничеству со специализированными учреждениями БФ "Гражданин";

Екатерина Ковалева, волонтер и основатель благотворительного фонда "Trinity";

Елена Николаенко, Председатель Совета Future for Ukraine Польша и США.

В эфире Новини.LIVE они поговорят о бойцах, которые возвращаются с фронта. Также гости расскажут о протезировании, реинтеграции ветеранов в жизнь, государственном содействии деятельности благотворительных фондов, поддержке бизнеса, общих проблемах у людей с инвалидностью и проблемах протезированных.

Напомним, 17 августа в Киеве состоялась презентация благотворительного проекта "Оберег Украины". Идейным лидером и послом инициативы стал олимпийский чемпион, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Также мы писали, что благотворительный фонд MK Foundation продолжает снабжать транспортом украинское войско. 25 грузовых бусов Volkswagen Transporter пополнили автопарк 3-й ОШБр, сформировавшейся из сил специальных операций легендарного полка "Азов".