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Як раніше не буде — експертка зробила прогноз щодо населення України на 10 років

13 листопада 2023 18:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як раніше не буде — експертка зробила прогноз щодо населення України на 10 років
Українці на мітингу. Ілюстративне фото: politarena
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Повідомляється, що через 10 років чисельність населення України буде в межах від 26 до 35 млн людей. Водночас про повернення до показника 45 млн людей "можна остаточно забути".

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в ефірі телемарафону.

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Прогноз щодо населення України на 10 років

За словами експертки, прогнози щодо населення України за 10 років не зовсім втішні. 

"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили — від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року", — заявила вона.

Лібанова каже: про населення у 45 мільйонів вже можна "забути остаточно".

"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки — все погано, дуже погано", — додала вона.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандистські ЗМІ поширили новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйона українців. Також раніше ми повідомляли, яка кількість українців в нашій країні буде за 15 років. 

 

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