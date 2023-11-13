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Как раньше не будет — эксперт сделала прогноз по населению Украины на 10 лет

13 ноября 2023 18:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как раньше не будет — эксперт сделала прогноз по населению Украины на 10 лет
Украинцы на митинге. Иллюстративное фото: politarena
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сообщается, что через 10 лет численность населения Украины будет в пределах от 26 до 35 млн человек. В то же время о возвращении к показателю 45 млн человек "можно окончательно забыть".

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эфире телемарафона.

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Прогноз по населению Украины на 10 лет

По словам эксперта, прогнозы относительно населения Украины за 10 лет не совсем утешительны.

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-либо может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали — от 26 до 35 млн в границах 1991 года", — заявила она.

Либанова говорит: о населении в 45 миллионов уже можно "забыть окончательно".

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики — все плохо, очень плохо", — добавила она.

Напомним, что ранее российские пропагандистские СМИ распространили новый фейк о том, что в Украине осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Также ранее мы сообщали, какое количество украинцев в нашей стране будет за 15 лет.

 

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