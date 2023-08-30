Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Як розмах крил "Мрії": у Києві сплели найбільшу маскувальну сітку arrow

Як розмах крил "Мрії": у Києві сплели найбільшу маскувальну сітку

30 серпня 2023 15:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Як розмах крил "Мрії": у Києві сплели найбільшу маскувальну сітку
У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці спалили найбільшу маскувальну сітку. Її площа — 2902,5 квадратних метрів.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Найбільша маскувальна сітка

Новостворену сітку ретельно виміряли та внесли до національного рекорду в номінації "Найбільша площа маскувальної сітки". Ширина полотна — 90 метрів. Такий розмах крил був у літака Ан-225 "Мрія", яку окупанти знищили на початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що ця массітка може сховати понад сотню позашляховиків наших військових або 6 батарей САУ.

 

Массітку сплели волонтери Дарницького району столиці

"Маскувальна сітка це не просто переплетіння мотузок, ниток, тканини. Це захист через який кожен волонтер намагається передати своє тепло і світло до воїнів на передньому краї. Щоб хлопці й дівчата на передовій розуміли, що їх в тилу підтримують. Що ця маскувальна сітка — це побажання аби усі вони, наші воїни, повернулися додому живими. Тому, сьогоднішній Національний Рекорд України не просто досягнення. Це наше побажання воїнам, аби вони повернулись живими, наше бажання захисти їх і спільно наближати мир в Україні після нашої перемоги", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Зовсім скоро сітку розділять на частини і передадуть на передову.

 

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

 

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

 

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

Останні новини Києва

Столичні заклади харчування отримали офіційний дозвіл працювати на годину довше — до 23:00. Відповідне рішення набуде чинності 1 вересня 2023 року.

У Києві фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.

У столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.

У столичному виші викладачка виправдовувала збройну агресію Росії, яка розпочалася в 2014 році. Також освітянка заперечувала тимчасову окупацію частини території України. Жінку притягнуть до судової відповідальності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз