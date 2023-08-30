Як розмах крил "Мрії": у Києві сплели найбільшу маскувальну сітку

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

У столиці спалили найбільшу маскувальну сітку. Її площа — 2902,5 квадратних метрів.

Про це повідомляє КМВА.

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Найбільша маскувальна сітка

Новостворену сітку ретельно виміряли та внесли до національного рекорду в номінації "Найбільша площа маскувальної сітки". Ширина полотна — 90 метрів. Такий розмах крил був у літака Ан-225 "Мрія", яку окупанти знищили на початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що ця массітка може сховати понад сотню позашляховиків наших військових або 6 батарей САУ.

Массітку сплели волонтери Дарницького району столиці

"Маскувальна сітка — це не просто переплетіння мотузок, ниток, тканини. Це захист через який кожен волонтер намагається передати своє тепло і світло до воїнів на передньому краї. Щоб хлопці й дівчата на передовій розуміли, що їх в тилу підтримують. Що ця маскувальна сітка — це побажання аби усі вони, наші воїни, повернулися додому живими. Тому, сьогоднішній Національний Рекорд України не просто досягнення. Це наше побажання воїнам, аби вони повернулись живими, наше бажання захисти їх і спільно наближати мир в Україні після нашої перемоги", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Зовсім скоро сітку розділять на частини і передадуть на передову.

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

У Києві сплели найбільшу маскувальну сітку. Фото: КМВА

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