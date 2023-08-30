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Как размах крыльев "Мрии": в Киеве сплели самую большую маскировочную сетку

30 августа 2023 15:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Как размах крыльев "Мрии": в Киеве сплели самую большую маскировочную сетку
В Киеве сплели самую большую маскировочную сетку. Фото: КГВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице сожгли самую большую маскировочную сетку. Ее площадь — 2902,5 квадратных метров.

Об этом сообщает КГВА.

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Самая большая маскировочная сетка

Сетку тщательно измерили и внесли в национальный рекорд в номинации "Наибольшая площадь маскировочной сетки". Ширина полотна — 90 метров. Такой размах крыльев был у самолета Ан-225 "Мрия", которую оккупанты уничтожили в начале полномасштабного вторжения.

Отмечается, что эта масситка может скрыть более сотни внедорожников наших военных или 6 батарей САУ.

 

Масситку сплели волонтеры Дарницкого района столицы

"Массировочная сетка это не просто переплетение веревок, нитей, ткани. Это защита, через которую каждый волонтер пытается передать свое тепло и свет к воинам на переднем крае. Чтобы ребята на передовой понимали, что их в тылу поддерживают. Что эта маскировочная сетка — это пожелание, чтобы все они, наши воины, вернулись домой живыми. Поэтому сегодняшний Национальный Рекорд Украины не просто достижение. Это наше пожелание воинам, чтобы они вернулись живыми, наше желание защитить их и совместно приближать мир в Украине после нашей победы", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Совсем скоро сетку разделят на части и передадут на передовую.

 

В Киеве сплели самую большую маскировочную сетку. Фото: КГВА

 

В Киеве сплели самую большую маскировочную сетку. Фото: КГВА

 

В Киеве сплели самую большую маскировочную сетку. Фото: КГВА

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