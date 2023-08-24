Як у тимчасово окупованій Чаплинці святкують День Незалежності

Український стяг в тимчасово окупованій Чаплинці. Фото:

24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. Жителі селища Чаплинки Херсонської області, яке поки що перебуває під контролем Росії також святкують та доводять окупантам, що Чаплинка — це Україна.

Відповідні кадри з'явилися у соцмережах.

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День Незалежності в Чаплинці

У мережі з'явилося відео, де один із жителів Чаплинки, що у Херсонській області знімає відео зі свого вікна, де підсвічується синьо-жовтий прапор та звучить український гімн.

Місцеві жителі чекають на повернення прапора України та не піддаються окупаційному режиму.

"Вони, ризикуючи собою, також відзначають день Незалежності України! Тримайтеся, рідні, ми з Вами! Слава Україні!" — підтримують флешмоб однодумці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, куди піти та як відсвяткувати головне свято — День Незалежності.

Також ми розповідали, що можна подарувати близьким, друзям та колегам на День Незалежності 2023.