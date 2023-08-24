Как во временно оккупированной Чаплинке празднуют День Независимости

Украинский флаг во временно оккупированной Чаплинке. Фото:

24 августа очень важный день для украинского народа, ведь он празднует День Независимости своей страны. Жители поселка Чаплинка Херсонской области, пока находящегося под контролем России, также празднуют и доказывают оккупантам, что Чаплинка — это Украина.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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День Независимости в Чаплинке

В сети появилось видео, где один из жителей Чаплинки в Херсонской области снимает видео со своего окна, где подсвечивается сине-желтое знамя и звучит украинский гимн.

Местные жители ждут возвращения флага Украины и не поддаются оккупационному режиму.

"Они, рискуя собой, также отмечают день Независимости Украины! Держитесь, родные, мы с Вами! Слава Украине!" — поддерживают флешмоб единомышленники.

Напомним, недавно мы писали о том, куда пойти и как отпраздновать главный праздник — День Независимости.

Также мы рассказывали, что можно подарить близким, друзьям и коллегам в День Независимости 2023 года.