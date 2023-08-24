Как во временно оккупированной Чаплинке празднуют День Независимости
24 августа очень важный день для украинского народа, ведь он празднует День Независимости своей страны. Жители поселка Чаплинка Херсонской области, пока находящегося под контролем России, также празднуют и доказывают оккупантам, что Чаплинка — это Украина.
Соответствующие кадры появились в соцсетях.
День Независимости в Чаплинке
В сети появилось видео, где один из жителей Чаплинки в Херсонской области снимает видео со своего окна, где подсвечивается сине-желтое знамя и звучит украинский гимн.
Местные жители ждут возвращения флага Украины и не поддаются оккупационному режиму.
"Они, рискуя собой, также отмечают день Независимости Украины! Держитесь, родные, мы с Вами! Слава Украине!" — поддерживают флешмоб единомышленники.
Напомним, недавно мы писали о том, куда пойти и как отпраздновать главный праздник — День Независимости.
Также мы рассказывали, что можно подарить близким, друзьям и коллегам в День Независимости 2023 года.