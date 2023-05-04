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Як українським чоловікам виїхати за кордон з посвідкою на проживання в ЄС: роз'яснення юриста

4 травня 2023 16:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як виїхати за кордон, якщо є дозвіл на проживання в ЄС — роз'яснення юриста
Перетин кордону в Україні. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Деякі українські чоловіки призовного віку володіють посвідкою на проживання за кордоном. Причому частка з них проживала в інших країнах ще до повномасштабного вторгнення рф на територію України. У зв'язку з цим, у багатьох громадян виникло питання, чи дає право такий документ вільно виїжджати з країни військовозобов'язаним.

На це питання відповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко у коментарі РБК-Україна.

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Чи випустять військовозобов'язаного за кордон, якщо є дозвіл на проживання за кордоном — що говорить закон 

Правила перетину державного кордону громадянами України затверджені постановою КМУ від 27 січня 1995 №57 та не передбачають винятків щодо перетину кордону під час воєнного стану для осіб, які мають посвідку на постійне проживання в іноземній країні.

Під час дії воєнного стану перетнути кордон з посвідкою на проживання можуть лише чоловіки, які не є військовозобов'язаними, підкреслив правознавець. 

Тобто чоловік, який офіційно змінив місце свого постійного проживання й не перебуває на обліку у жодному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а отже не є військовозобов’язаним, може спокійно перетнути кордон та виїхати з України.

 

Чи випустять військовозобов'язаного за кордон, якщо є дозвіл на проживання за кордоном
Виїзд з України за кордон. Фото: ГПСУ

Згідно з роз’ясненням Державної прикордонної служби України, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, а саме відповідно до ст. 4 ЗУ "Про порядок виїзду з України й в’їзду громадян України" такими відмітками є:

  • для осіб які виїжджають вперше — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання("Постійне проживання (країна)/печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата);
  • для осіб, які постійно проживають за кордоном — штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України ("Постійне проживання (країна)/"Прийнятий на консульський облік") або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

 

Що треба зробити перед перетином кордону
Перетин кордону українськими чоловіками. Фото: ГПСУ

Що треба зробити перед перетином кордону — пояснення юриста 

Муренко зазначив, що чоловіку перед тим як виїздити на постійне місце проживання за кордон, необхідно  отримати дозвіл у Державній міграційній службі України та обов’язково погодити свій виїзд з ТЦК та СП. 

"Чоловіки, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном та пройшли процедуру оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, можуть вільно повернутися в Україну та виїхати назад за умови надання на кордоні відповідних документів, але якщо процедура не була дотримана, то виїзд з України не є можливим", — пояснив фахівець. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть військовозобов'язані чоловіки виїхати до країн ЄС за наявності робочої візи.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

Також ми повідомляли, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну. 

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