Как уехать за границу, если есть вид на жительство в ЕС — разъяснение юриста

Пересечение границы в Украине. Фото: ГПСУ

Некоторые украинские мужчины призывного возраста владеют видом на жительство за границей. Причем доля из них проживала в других странах еще до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. В связи с этим у многих граждан возник вопрос, дает ли право такой документ свободно выезжать из страны военнообязанным.

На этот вопрос ответил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в комментарии РБК-Украина.

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Правила пересечения государственной границы гражданами Украины утверждены постановлением КМУ от 27 января 1995 г. №57 и не предусматривают исключений по пересечению границы во время военного положения для лиц, имеющих вид на постоянное проживание в иностранной стране.

Во время действия военного состояния пересечь границу с видом на жительство могут только мужчины, не военнообязанные, подчеркнул правовед.

То есть мужчина, официально изменивший место своего постоянного проживания и не состоящий на учете ни в одном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а следовательно не военнообязанный, может спокойно пересечь границу и выехать из Украины.

Выезд из Украины за границу. Фото: ГПСУ

Согласно разъяснению Государственной пограничной службы Украины, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, а именно в соответствии со ст. 4 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины" следующими отметками являются:

для лиц выезжающих впервые — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное местожительство ("Постоянное проживание (страна)/печать "Оформлен выезд на постоянное проживание" (название страны и дата);

для лиц, постоянно проживающих за границей — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины ("Постоянное проживание (страна)/"Принят на консульский учет") или нахождения такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Пересечение границы украинскими мужчинами. Фото: ГПСУ

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Муренко отметил, что мужчине перед тем, как выезжать на постоянное место жительства за границу, необходимо получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины и обязательно согласовать свой выезд из ТЦК и СП.

"Мужчины, имеющие вид на постоянное проживание за границей и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать назад при предоставлении на границе соответствующих документов, но если процедура не была соблюдена, то выезд из Украины невозможна", — пояснил специалист.

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