Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Як українським випускникам здати НМТ-2023 за кордоном: деталі arrow

Як українським випускникам здати НМТ-2023 за кордоном: деталі

22 квітня 2023 12:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як українським випускникам здати НМТ-2023 за кордоном: деталі
Українські випускники складають НМТ. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські випускники тепер мають змогу складати національний мультипредметний тест за кордоном у 28 країнах. До списку міст і країн, де можна скласти тест, додані Берн (Швейцарія), Братислава (Словаччина), Кишинів (Молдова) та Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Читайте також:

Як здати НМТ-2023 за кордоном

Щоб скласти тест за кордоном, потрібно зареєструватись на сайті Українського центру оцінки якості освіти до 3 травня. Під час реєстрації можна вказати місто або країну для складання тесту.

Важливо, що до 7 травня 2023 року, якщо потрібно, ви можете вибрати іншу локацію, якщо вона ще буде доступна. Основна сесія мультитесту відбудеться з 5 червня до 23 червня, а додаткова — з 11 по 24 липня.

Щоб скласти тест за кордоном, учасники мають створити власний кабінет на сайті Українського центру оцінки якості освіти та внести персональні дані. Під час реєстрації слід звернути увагу на вибір країни та міста, де проходитиме тестування.

Національний мультипредметний тест є обов'язковим для випускників шкіл України. Він включає завдання з математики, української мови та літератури, англійської мови, фізики, хімії, біології, історії України та географії. Результати тестування можуть використовуватися для вступу до університетів та коледжів.

Нагадаємо, що Комітет освіти поінформував про нові додаткові місця у містах Польщі та Німеччини для НМТ-2023. Після отримання сертифіката, учасники можуть змінити локацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB