Як українським випускникам здати НМТ-2023 за кордоном: деталі

Українські випускники складають НМТ. Фото: УНІАН

Українські випускники тепер мають змогу складати національний мультипредметний тест за кордоном у 28 країнах. До списку міст і країн, де можна скласти тест, додані Берн (Швейцарія), Братислава (Словаччина), Кишинів (Молдова) та Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Щоб скласти тест за кордоном, потрібно зареєструватись на сайті Українського центру оцінки якості освіти до 3 травня. Під час реєстрації можна вказати місто або країну для складання тесту.

Важливо, що до 7 травня 2023 року, якщо потрібно, ви можете вибрати іншу локацію, якщо вона ще буде доступна. Основна сесія мультитесту відбудеться з 5 червня до 23 червня, а додаткова — з 11 по 24 липня.

Щоб скласти тест за кордоном, учасники мають створити власний кабінет на сайті Українського центру оцінки якості освіти та внести персональні дані. Під час реєстрації слід звернути увагу на вибір країни та міста, де проходитиме тестування.

Національний мультипредметний тест є обов'язковим для випускників шкіл України. Він включає завдання з математики, української мови та літератури, англійської мови, фізики, хімії, біології, історії України та географії. Результати тестування можуть використовуватися для вступу до університетів та коледжів.

Нагадаємо, що Комітет освіти поінформував про нові додаткові місця у містах Польщі та Німеччини для НМТ-2023. Після отримання сертифіката, учасники можуть змінити локацію.