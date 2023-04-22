Как украинским выпускникам сдать НМТ-2023 за границей: детали

Украинские выпускники сдают НМТ. Фото: УНИАН

Украинские выпускники теперь имеют возможность сдавать национальный мультипредметный тест за рубежом в 28 странах. В список городов и стран, где можно сдать тест, добавлены Берн (Швейцария), Братислава (Словакия), Кишинев (Молдова) и Роттердам (Нидерланды).

Об этом сообщает Украиский центр оценивания качества образования.

Читайте также:

Как сдать НМТ-2023 за границей

Чтобы сдать тест за рубежом, нужно зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования до 3 мая. Во время регистрации можно указать предпочитаемый город или страну для сдачи теста.

Важно отметить, что до 7 мая 2023 года, если потребуется, вы можете выбрать другую локацию, если она еще будет доступна. Основная сессия мультитеста состоится с 5 июня по 23 июня, а дополнительная — с 11 по 24 июля.

Чтобы сдать тест за рубежом, участники должны создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования и внести персональные данные. При регистрации следует обратить внимание на выбор страны и города, где будет проходить тестирование.

Национальный мультипредметный тест является обязательным для выпускников школ в Украине. Он включает в себя задания по математике, украинскому языку и литературе, английскому языку, физике, химии, биологии, истории Украины и географии. Результаты тестирования могут использоваться для поступления в университеты и колледжи.

Напомним, что Комитет образования проинформировал о новых дополнительных местах в городах Польши и Германии для НМТ-2023. После получения сертификата участники могут изменить локацию.