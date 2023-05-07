Як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія

Водій їде дорогою. Фото: lizfin.com.ua

Українці, які виїжджають за межі країни на своєму авто або планують за кордоном орендувати машину, можуть заздалегідь оформити міжнародне посвідчення водія. Мінреінтеграції повідомили, як отримати такі водійські права.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Міжнародне посвідчення водія

Мінреінтеграції повідомили, що міжнародне посвідчення водія українці можуть зробити в територіальних сервісних центрах МВС. Для цього необхідно надати такі документи:

оригінал національного посвідчення водія та його копію;

паспорт громадянина України (у разі відсутності в ID-картці відомостей про реєстрацію місця проживання надати довідку про реєстрацію місця проживання особи);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Зазначається, що термін дії міжнародного водійського посвідчення становить 3 роки, але не може перевищувати строк дії національного посвідчення водія.

Нагадаємо, що в Україні хочуть заборонити користуватися деякими транспортними засобами. У Верховній Раді незабаром розглянуть можливість обмежити імпорт неякісних автівок з ЄС та введення штрафних санкцій за користування транспорту, технічні характеристики яких порушують встановлені норми.