Как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение

Водитель едет по дороге. Фото: lizfin.com.ua

Украинцы, которые выезжают за пределы страны на своем авто или планируют за границей арендовать машину, могут заранее оформить международное водительское удостоверение. Минреинтеграции сообщили, как получить такие водительские права.

Об этом информирует Минреинтеграции.

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Международное водительское удостоверение

Минреинтеграции сообщили, что международное водительское удостоверение украинцы могут сделать в территориальных сервисных центрах МВД. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

оригинал национального водительского удостоверения и его копию;

паспорт гражданина Украины (при отсутствии в ID-карте сведений о регистрации места жительства предоставить справку о регистрации места жительства лица);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанцию), удостоверяющий оплату административной услуги.

Срок действия международного водительского удостоверения составляет 3 года, но не может превышать срок действия национального водительского удостоверения.

Напомним, что в Украине хотят запретить воспользоваться некоторыми транспортными средствами. В Верховной Раде в ближайшее время рассмотрят возможность ограничить импорт некачественных автомобилей из ЕС и введение штрафных санкций за использование транспорта, технические характеристики которых нарушают установленные нормы.