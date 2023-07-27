Відстрочка за станом здоров’я — як отримати та скільки дійсна

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 18 листопада, а отже військовозобов'язаним чоловікам і надалі будуть вручати повістки та мобілізовувати до лав ЗСУ, у разі якщо немає відстрочки та інших причин, які звільняють від військової служби. Водночас є громадяни, які мають право на відстрочення за станом здоров'я.

Як у такому випадку звільнитись від призову, скільки буде діяти така відстрочка та чи можуть повторно видавати повістку на ВЛК, розповіла юристка Галина Токмач на сайті b2bconsult.ua.

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Для отримання відстрочки від мобілізації у воєнний час потрібно з’явитись у ТЦК та СП особисто для подання заяви про відстрочку від мобілізації та пройти всі необхідні мобілізаційні процедури, а саме:

оновити військово-облікові дані;

пройти медичний огляд для визначення придатності.

Під час медичного огляду, комісії слід надати документи (медкарту, інші медичні обстеження, аналізи тощо), які підтверджують наявність захворювань.

За словами правознавиці, порядок проходження медкомісії, списки хвороб та стан хворих, якому відповідає ступінь придатності, регулюється Наказом Міністерства оборони України "№402 від 14.08.2008 року "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Тільки військово-лікарська комісія уповноважена надавати висновок, чи придатна людина до військової служби, чи тимчасово непридатна або має обмежену придатність через стан здоров'я, чи взагалі має бути виключена з військового обліку через важкі захворювання.

Як зазначають фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" після цього, документи подаються разом із заявою про надання відстрочки до ТЦК. Якщо всі документи в нормі відмовити у праві на відстрочку не можуть.

Галина Токмач зазначила, що військовозобов'язаним, які хочуть отримати відстрочку за станом здоров'я, слід звернути увагу на ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме на абзац 1 ст. 23, до якого були внесені зміни.

Так, відстрочку отримують:

особи з інвалідністю;

визнані непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні із переоглядом через 6−12 місяців.

Військовозобов'язаний явився до ТЦК для уточнення даних. Фото: ЖОТЦК та СП

Скільки дійсна відстрочка за станом здоров’я

Постанови ВЛК дійсні шість місяців та видаються у двох примірниках ― оригінал залишається у ТЦК, копію отримують на руки.

"Пунктом 3.10 Положення № 402 передбачено, що у воєнний час та під час загальної мобілізації, на особливий період відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на строк до 2 місяців. За медичними показаннями продовжується на строк до 2 місяців. Втретє продовження надається на такий самий строк. Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для розв'язання питання про придатність до військової служби", ― пояснила Токмач.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Чи можуть повторно видавати повістку на ВЛК

Варто враховувати те, що навіть особи, які мають відстрочку, бронювання, які перебувають на лікуванні чи дообстеженні можуть отримати повістку для уточнення даних. Її можуть вручити у якомусь громадському місці або, до прикладу, на вулиці.

Водночас якщо співробітники ТЦК повторно вручають вам повістку на проходження ВЛК, юристка радить наступне ― взяти з собою документи, які підтверджують діагноз або потребу в довготривалому лікуванні.

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