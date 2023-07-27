Отсрочка по состоянию здоровья — как получить и сколько действительна

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 18 ноября, а это значит, что военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки и мобилизовывать в ряды ВСУ, в случае если нет отсрочки и других причин, освобождающих от военной службы. В то же время есть граждане, имеющие право на отсрочку по состоянию здоровья.

Как в таком случае освободиться от призыва, сколько будет действовать такая отсрочка и могут ли повторно выдавать повестку на ВВК, рассказала юристка Галина Токмач на сайте b2bconsult.ua.

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Для получения отсрочки от мобилизации в военное время необходимо явиться в ТЦК и СП лично для подачи заявления об отсрочке от мобилизации и пройти все необходимые мобилизационные процедуры, а именно:

обновить военно-учетные данные;

пройти медицинское обследование для определения пригодности.

Во время медицинского осмотра комиссии следует предоставить документы (медкарту, другие медицинские обследования, анализы и т.п.), подтверждающие наличие заболеваний.

По словам правоведа, порядок прохождения медкомиссии, списки болезней и состояние больных, которому соответствует степень годности, регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Только военно-врачебная комиссия уполномочена предоставлять вывод, пригоден ли человек к военной службе, временно непригоден или имеет ограниченную пригодность из-за состояния здоровья, или вообще должен быть исключен из военного учета из-за тяжелых заболеваний.

Как отмечают специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" после этого, документы подаются вместе с заявлением о предоставлении отсрочки в ТЦК. Если все документы в норме, отказать в праве на отсрочку не могут.

Галина Токмач отметила, что военнообязанным, желающим получить отсрочку по состоянию здоровья, следует обратить внимание на ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно на абзац 1 ст. 23, в который были внесены изменения.

Так, отсрочку получают:

лица с инвалидностью;

признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев.

Военнообязанный явился в ТЦК для уточнения данных. Фото: ЖОТЦК и СП

Сколько действительна отсрочка по состоянию здоровья

Постановления ВВК действительны шесть месяцев и издаются в двух экземплярах — оригинал остается в ТЦК, копию получают на руки.

"Пунктом 3.10 Положения № 402 предусмотрено, что в военное время и во время общей мобилизации, на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком до 2 месяцев. По медицинским показаниям продолжается на срок до 2 месяцев. В третий раз продление предоставляется на тот же срок. По окончании отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе", ― пояснила Токмач.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Могут ли повторно выдавать повестку на ВВК

Следует учитывать, что даже лица, имеющие отсрочку, бронирование, которые находятся на лечении или дообследовании, могут получить повестку для уточнения данных. Ее могут вручить в каком-нибудь общественном месте или, к примеру, на улице.

В то же время, если сотрудники ТЦК повторно вручают вам повестку на прохождение ВВК, юрист советует следующее — взять с собой документы, подтверждающие диагноз или потребность в длительном лечении.

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