Як українцям підготуватися до ймовірних блекаутів — поради від КМДА

Відключення електрики в Україні. Фото: Новини.LIVE

Через російське вторгнення досі загроза енергетиці України. Київська міська державна адміністрація створила для українців список порад із 14 пунктів, як підготуватися до можливих блекаутів.

Про це повідомили в КМДА.

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Рекомендації, як підготуватися до блекаутів

В першу чергу, КМДА радить зробити запаси питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу слід підготувати три літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Варто зробити запаси щонайменше на три дні.

Крім того, потрібно зробити запас їжі, яка не псується без холодильника та не потребує приготування. Приклади продуктів:

консерви;

сушене та в'ялене м'ясо;

сублімовані продукти (каші, локшина, суп швидкого приготування, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури);

хлібці, печиво, сухарі; сухофрукти, горішки; шоколад; енергетичні батончики

Поради підготовки до блекаутів. Фото: КМДА

Поради підготовки до блекаутів. Фото: КМДА

Також радять зарядити павербанки і портативні зарядні станції, зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок.

Домашню аптечку важливо наповнити всіма необхідними препаратами.

Також радять підготувати теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців.

"У випадку блекаутів у місті працюватимуть пункти обігріву. Мапа цих пунктів буде опублікована на Офіційному порталі Києва, у телеграм-каналі КМДА, та в застосунку "Київ Цифровий". Завантажте собі цю мапу або занотуйте адреси кількох найближчих пунктів", — зазначили в КМДА.

У міській адміністрації наголосили на тому, що доцільним буде придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де запалюються свічки або використовується пальник.

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили можливість "газового блекауту" найближчої зими та як це позначиться на тарифах. У компанії не виключають, що Росія прагнутиме пошкодити газову інфраструктуру.

Також в Україні розроблять мапу провайдерів, завдяки яким користувачі будуть забезпечені інтернетом до 72 годин під час відключень світла. Вже скоро такий проєкт буде доступний для жителів Києва.