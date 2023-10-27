Как украинцам подготовиться к вероятным блэкаутам — советы от КГГА

Отключение электричества в Украине. Фото: Новини.LIVE

Из-за российского вторжения до сих пор существует угроза энергетике Украины. Киевская городская государственная администрация создала для украинцев список советов из 14 пунктов, как подготовиться к возможным блэкаутам.

Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также:

Рекомендации, как подготовиться к блэкаутам

В первую очередь КГГА советует сделать запасы питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки следует подготовить три литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость) и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Следует сделать запасы как минимум на три дня.

Кроме того, нужно сделать запас пищи, которая не портится без холодильника и не требует приготовления. Примеры продуктов:

консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша, суп быстрого приготовления или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари; сухофрукты, орешки; шоколад; энергетические батончики

Советы подготовки к блэкаутам. Фото: КГГА

Советы подготовки к блэкаутам. Фото: КГГА

Также советуют зарядить павербанки и портативные зарядные станции, сделать необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках.

Домашнюю аптечку важно наполнить всеми необходимыми препаратами.

Также советуют подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних питомцев.

"В случае блэкаутов в городе будут работать пункты обогрева. Карта этих пунктов будет опубликована на Официальном портале Киева, в телеграмм-канале КГГА, и в приложении "Киев Цифровой". Загрузите себе эту карту или запишите адреса нескольких ближайших пунктов", — отметили в КГГА.

В городской администрации отметили, что целесообразным будет приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" оценили возможность "газового блэкаута" в ближайшую зиму и как это скажется на тарифах. В компании не исключают, что Россия будет стремиться повредить газовую инфраструктуру.

Также в Украине разработают карту провайдеров, благодаря которым пользователи будут снабжены интернетом до 72 часов во время отключения света. Уже скоро такой проект будет доступен жителям Киева.