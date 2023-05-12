Як військовим здобути освіту та підвищити кваліфікацію безплатно — інструкція

Освіта та підвищення кваліфікації для військових. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, ветерани та члени родин загиблих воїнів мають право на безоплатне здобуття освіти та підвищення професійної кваліфікації.

Як безплатно здобути освіту, розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України на офіційному сайті.

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"Здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації Захисників і Захисниць — один із ключових напрямів системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя, що над її створенням наразі працює Мінветеранів спільно з іншими відомствами", — йдеться в повідомленні відомства.

Як здобути освіту — інструкція

Щоб здобути безоплатну вищу освіту необхідно:

обрати навчальний заклад (необхідно обов'язково пересвідчитись про наявність державного замовлення на обрану спеціальність на сайті закладу освіти);

подати пакет документів для вступу до навчального закладу;

у разі проходження на комерційну форму навчання, написати заяву в довільній формі на ім'я керівника навчального закладу щодо отримання державної підтримки із зазначенням конкретних її видів, на які претендує особа;

чекати на рішення (рішення приймає керівник закладу освіти або Міносвіти за поданням закладу освіти).

Військові, ветерани та члени родин загиблих воїнів можуть розраховувати на наступну допомогу від держави:

повна оплата навчання коштом державного (регіонального) замовлення;

часткова оплата навчання (пільговий довгостроковий кредит);

першочергове переведення здобувачів освіти на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення;

соціальна стипендія;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до Інтернету;

безоплатне проживання (або з пільговою оплатою) в гуртожитках.

Порядок надання вищої освіти. Фото: mva.gov.ua

Як підвищити професійну кваліфікацію

Які надаються види професійної адаптації:

за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

для осіб з вищою освітою здійснюється шляхом: отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, зокрема зі скороченим строком навчання або отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Щоб отримати підвищення професійної кваліфікації слід:

обрати навчальний заклад;

подати заяву в орган соцзахисту за місцем проживання, отримати направлення на професійну орієнтацію та пройти її;

за результатами профорієнтації отримати направлення на навчання до обраного закладу освіти;

підписати трьохсторонній договір(соцзахист/навчальний заклад/ветеран або член сім'ї);

за результатами навчання отримати документ державного зразка.

Порядок надання професійної адаптації. Фото: mva.gov.ua

Нагадаємо, ми публікували корисний список ресурсів, які дають базові та поглиблені знання з тактичної підготовки, вогневої, військової топографії, тактичної медицини тощо.