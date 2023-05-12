Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Як військовим безплатно здобути освіту та підвищити професійну кваліфікацію arrow

Як військовим безплатно здобути освіту та підвищити професійну кваліфікацію

12 травня 2023 06:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як військовим здобути освіту та підвищити кваліфікацію безплатно — інструкція
Освіта та підвищення кваліфікації для військових. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Українські військові, ветерани та члени родин загиблих воїнів мають право на безоплатне здобуття освіти та підвищення професійної кваліфікації. 

Як безплатно здобути освіту, розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України на офіційному сайті

Читайте також:

"Здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації Захисників і Захисниць — один із ключових напрямів системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя, що над її створенням наразі працює Мінветеранів спільно з іншими відомствами", — йдеться в повідомленні відомства.

Як здобути освіту — інструкція 

Щоб здобути безоплатну вищу освіту необхідно:

  • обрати навчальний заклад (необхідно обов'язково пересвідчитись про наявність державного замовлення на обрану спеціальність на сайті закладу освіти);
  • подати пакет документів для вступу до навчального закладу;
  • у разі проходження на комерційну форму навчання, написати заяву в довільній формі на ім'я керівника навчального закладу щодо отримання державної підтримки із зазначенням конкретних її видів, на які претендує особа;
  • чекати на рішення (рішення приймає керівник закладу освіти або Міносвіти за поданням закладу освіти). 

Військові, ветерани та члени родин загиблих воїнів можуть розраховувати на наступну допомогу від держави: 

  • повна оплата навчання коштом державного (регіонального) замовлення;
  • часткова оплата навчання (пільговий довгостроковий кредит);
  • першочергове переведення здобувачів освіти на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення;
  • соціальна стипендія;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до Інтернету;
  • безоплатне проживання (або з пільговою оплатою) в гуртожитках. 

 

Як здобути освіту — інструкція
Порядок надання вищої освіти. Фото: mva.gov.ua

Як підвищити професійну кваліфікацію

Які надаються види професійної адаптації:

  • за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • для осіб з вищою освітою здійснюється шляхом: отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, зокрема зі скороченим строком навчання або отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Щоб отримати підвищення професійної кваліфікації слід:

  • обрати навчальний заклад;
  • подати заяву в орган соцзахисту за місцем проживання, отримати направлення на професійну орієнтацію та пройти її;
  • за результатами профорієнтації отримати направлення на навчання до обраного закладу освіти;
  • підписати трьохсторонній договір(соцзахист/навчальний заклад/ветеран або член сім'ї);
  • за результатами навчання отримати документ державного зразка.

 

Як підвищити професійну кваліфікацію
Порядок надання професійної адаптації. Фото: mva.gov.ua

Нагадаємо, ми публікували корисний список ресурсів, які дають базові та поглиблені знання з тактичної підготовки, вогневої, військової топографії, тактичної медицини тощо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB