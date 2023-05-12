Как военным получить образование и повысить квалификацию бесплатно — инструкция

Образование и повышение квалификации для военных. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные, ветераны и члены семей погибших воинов имеют право на безоплатное получение образования и повышение профессиональной квалификации.

Как бесплатно получить образование, рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины на официальном сайте.

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"Получение образования, переподготовка или повышение квалификации Защитников и Защитниц — одно из ключевых направлений системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни, над созданием которого сейчас работает Минветеранов совместно с другими ведомствами", — говорится в сообщении ведомства.

Как получить образование — инструкция

Чтобы получить бесплатное высшее образование необходимо:

выбрать учебное заведение (необходимо обязательно убедиться в наличии государственного заказа на выбранную специальность на сайте учебного заведения);

представить пакет документов для поступления в учебное заведение;

в случае прохождения на коммерческую форму обучения, написать заявление в произвольной форме на имя руководителя учебного заведения о получении государственной поддержки с указанием конкретных видов, на которые претендует лицо;

ждать решения (решение принимает руководитель учебного заведения или Минобразования по представлению учебного заведения).

Военные, ветераны и члены семей погибших воинов могут рассчитывать на следующую помощь от государства:

полная оплата обучения за счет государственного (регионального) заказа;

частичная оплата обучения (льготный долгосрочный кредит);

первоочередной перевод соискателей образования на обучение на местах государственного (регионального) заказа;

социальная стипендия;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ в Интернет;

безвозмездное проживание (или со льготной оплатой) в общежитиях.

Порядок предоставления высшего образования. Фото: mva.gov.ua

Как повысить профессиональную квалификацию

Предоставляемые виды профессиональной адаптации:

по рабочим профессиям осуществляется путем первичной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

для лиц с высшим образованием осуществляется путем: получения другой специальности на основе полученной ранее степени (уровня) образования, в частности, с сокращенным сроком обучения или получения второго (магистерского) уровня высшего образования на основе первого (бакалаврского) уровня высшего образования.

Чтобы получить повышение профессиональной квалификации следует:

выбрать учебное заведение;

подать заявление в орган соцзащиты по месту жительства, получить направление на профессиональную ориентацию и пройти его;

по результатам профориентации получить направление на обучение в избранное учебное заведение;

подписать трехсторонний договор (соцзащита/учебное заведение/ветеран или член семьи);

по результатам обучения получить документ государственного образца.

Порядок предоставления профессиональной адаптации. Фото: mva.gov.ua

Напомним, мы публиковали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.