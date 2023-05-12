Как военным получить образование и повысить квалификацию бесплатно — инструкция

Как военным бесплатно получить образование и повысить квалификацию
Украинские военные, ветераны и члены семей погибших воинов имеют право на безоплатное получение образования и повышение профессиональной квалификации.
Как бесплатно получить образование, рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины на официальном сайте.
"Получение образования, переподготовка или повышение квалификации Защитников и Защитниц — одно из ключевых направлений системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни, над созданием которого сейчас работает Минветеранов совместно с другими ведомствами", — говорится в сообщении ведомства.
Как получить образование — инструкция
Чтобы получить бесплатное высшее образование необходимо:
- выбрать учебное заведение (необходимо обязательно убедиться в наличии государственного заказа на выбранную специальность на сайте учебного заведения);
- представить пакет документов для поступления в учебное заведение;
- в случае прохождения на коммерческую форму обучения, написать заявление в произвольной форме на имя руководителя учебного заведения о получении государственной поддержки с указанием конкретных видов, на которые претендует лицо;
- ждать решения (решение принимает руководитель учебного заведения или Минобразования по представлению учебного заведения).
Военные, ветераны и члены семей погибших воинов могут рассчитывать на следующую помощь от государства:
- полная оплата обучения за счет государственного (регионального) заказа;
- частичная оплата обучения (льготный долгосрочный кредит);
- первоочередной перевод соискателей образования на обучение на местах государственного (регионального) заказа;
- социальная стипендия;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ в Интернет;
- безвозмездное проживание (или со льготной оплатой) в общежитиях.
Как повысить профессиональную квалификацию
Предоставляемые виды профессиональной адаптации:
- по рабочим профессиям осуществляется путем первичной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- для лиц с высшим образованием осуществляется путем: получения другой специальности на основе полученной ранее степени (уровня) образования, в частности, с сокращенным сроком обучения или получения второго (магистерского) уровня высшего образования на основе первого (бакалаврского) уровня высшего образования.
Чтобы получить повышение профессиональной квалификации следует:
- выбрать учебное заведение;
- подать заявление в орган соцзащиты по месту жительства, получить направление на профессиональную ориентацию и пройти его;
- по результатам профориентации получить направление на обучение в избранное учебное заведение;
- подписать трехсторонний договор (соцзащита/учебное заведение/ветеран или член семьи);
- по результатам обучения получить документ государственного образца.
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