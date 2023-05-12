Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Как военным бесплатно получить образование и повысить квалификацию arrow

Как военным бесплатно получить образование и повысить квалификацию

12 мая 2023 06:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как военным получить образование и повысить квалификацию бесплатно — инструкция
Образование и повышение квалификации для военных. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинские военные, ветераны и члены семей погибших воинов имеют право на безоплатное получение образования и повышение профессиональной квалификации.

Как бесплатно получить образование, рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины на официальном сайте.

Читайте также:

"Получение образования, переподготовка или повышение квалификации Защитников и Защитниц — одно из ключевых направлений системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни, над созданием которого сейчас работает Минветеранов совместно с другими ведомствами", — говорится в сообщении ведомства.

Как получить образование — инструкция

Чтобы получить бесплатное высшее образование необходимо:

  • выбрать учебное заведение (необходимо обязательно убедиться в наличии государственного заказа на выбранную специальность на сайте учебного заведения);
  • представить пакет документов для поступления в учебное заведение;
  • в случае прохождения на коммерческую форму обучения, написать заявление в произвольной форме на имя руководителя учебного заведения о получении государственной поддержки с указанием конкретных видов, на которые претендует лицо;
  • ждать решения (решение принимает руководитель учебного заведения или Минобразования по представлению учебного заведения).

Военные, ветераны и члены семей погибших воинов могут рассчитывать на следующую помощь от государства:

  • полная оплата обучения за счет государственного (регионального) заказа;
  • частичная оплата обучения (льготный долгосрочный кредит);
  • первоочередной перевод соискателей образования на обучение на местах государственного (регионального) заказа;
  • социальная стипендия;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ в Интернет;
  • безвозмездное проживание (или со льготной оплатой) в общежитиях.

 

Как получить образование — инструкция
Порядок предоставления высшего образования. Фото: mva.gov.ua

Как повысить профессиональную квалификацию

Предоставляемые виды профессиональной адаптации:

  • по рабочим профессиям осуществляется путем первичной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
  • для лиц с высшим образованием осуществляется путем: получения другой специальности на основе полученной ранее степени (уровня) образования, в частности, с сокращенным сроком обучения или получения второго (магистерского) уровня высшего образования на основе первого (бакалаврского) уровня высшего образования.

Чтобы получить повышение профессиональной квалификации следует:

  • выбрать учебное заведение;
  • подать заявление в орган соцзащиты по месту жительства, получить направление на профессиональную ориентацию и пройти его;
  • по результатам профориентации получить направление на обучение в избранное учебное заведение;
  • подписать трехсторонний договор (соцзащита/учебное заведение/ветеран или член семьи);
  • по результатам обучения получить документ государственного образца.

 

Как повысить профессиональную квалификацию
Порядок предоставления профессиональной адаптации. Фото: mva.gov.ua

Напомним, мы публиковали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас