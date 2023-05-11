Як військовим підтвердити витрати на відрядження — роз'яснення Міноборони

Витрати військових на відрядження. Фото: Новини.LIVE

Кожен український військовий має обов'язково підтверджувати свої витрати на відрядження, щоб отримати їх відшкодування.

Про те, як правильно це зробити розповіли фахівці Департаменту фінансів Міноборони України в коментарі Інформаційному агентству АрміяInform.

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Порядок направлення військовослужбовця у відрядження визначається Інструкцією про відрядження військовослужбовців, затвердженою наказом Міноборони країни від 20.02.2017 № 105.

Відповідно до пункту 9 Інструкції про відрядження військовослужбовців, підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у відрядженні витрат, є розрахункові документи.

Вартість понесених витрат на найм житлового приміщення під час службового відрядження засвідчують розрахункові документи, визначені Законом України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

На період дії воєнного стану на території України до Закону № 265/95-ВР внесено зміни про тимчасову заборону застосування штрафних санкцій за порушення цього закону, однак це не звільняє суб’єкти господарювання від обов’язку видавати отримувачу розрахунковий документ.

Витрати військових. Фото: google.com

Що таке розрахунковий документ та яким він буває

Розрахунковий документ — це документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг і так далі.

Розрахунковими документами можуть слугувати лише:

фіскальні чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

фіскальні чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);

розрахункові квитанції у випадку використання книг обліку розрахункових операцій;

квитанції установ банку про здійснення оплати.

Витрати військових на відрядження. Фото: google.com

Що вважається витратами на відрядження

Витрати на відрядження — це фактичні витрати:

на проїзд (зокрема, перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (зокрема, на орендованому транспорті);

оплата вартості проживання у готелях (мотелях), а також включені до таких рахунків витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, прасування одягу, взуття тощо);

на найм інших жилих приміщень;

оплату телефонних розмов;

оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз);

обов’язкове страхування;

інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, зокрема, будь-які збори та податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких втрат.

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