Як військовим підтвердити витрати на відрядження — роз'яснення Міноборони

Як військовим підтвердити свої витрати на відрядження: інструкція
Кожен український військовий має обов'язково підтверджувати свої витрати на відрядження, щоб отримати їх відшкодування.
Про те, як правильно це зробити розповіли фахівці Департаменту фінансів Міноборони України в коментарі Інформаційному агентству АрміяInform.
Витрати військових на відрядження — що каже закон
Порядок направлення військовослужбовця у відрядження визначається Інструкцією про відрядження військовослужбовців, затвердженою наказом Міноборони країни від 20.02.2017 № 105.
Відповідно до пункту 9 Інструкції про відрядження військовослужбовців, підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у відрядженні витрат, є розрахункові документи.
Вартість понесених витрат на найм житлового приміщення під час службового відрядження засвідчують розрахункові документи, визначені Законом України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
На період дії воєнного стану на території України до Закону № 265/95-ВР внесено зміни про тимчасову заборону застосування штрафних санкцій за порушення цього закону, однак це не звільняє суб’єкти господарювання від обов’язку видавати отримувачу розрахунковий документ.
Що таке розрахунковий документ та яким він буває
Розрахунковий документ — це документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг і так далі.
Розрахунковими документами можуть слугувати лише:
- фіскальні чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
- фіскальні чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);
- розрахункові квитанції у випадку використання книг обліку розрахункових операцій;
- квитанції установ банку про здійснення оплати.
Що вважається витратами на відрядження
Витрати на відрядження — це фактичні витрати:
- на проїзд (зокрема, перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (зокрема, на орендованому транспорті);
- оплата вартості проживання у готелях (мотелях), а також включені до таких рахунків витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, прасування одягу, взуття тощо);
- на найм інших жилих приміщень;
- оплату телефонних розмов;
- оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз);
- обов’язкове страхування;
- інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, зокрема, будь-які збори та податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких втрат.
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