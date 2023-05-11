Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Как военным подтвердить свои командировочные расходы: инструкция arrow

Как военным подтвердить свои командировочные расходы: инструкция

11 мая 2023 06:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как военным подтвердить командировочные расходы — разъяснение Минобороны
Командировочные расходы веянных. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Каждый украинский военный должен обязательно подтверждать свои командировочные расходы, чтобы получить их возмещение.

О том, как правильно это сделать, рассказали специалисты Департамента финансов Минобороны Украины в комментарии Информационному агентству АрмияInform.

Читайте также:

Командировочные расходы — что говорит закон

Порядок направления военнослужащего в командировку определяется Инструкцией о командировке военнослужащих, утвержденной приказом Минобороны страны от 20.02.2017 №105.

В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках военнослужащих, подтверждающими документами, удостоверяющими стоимость понесенных в командировке расходов, являются расчетные документы.

Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют о расчетных документах, определенных Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

На период действия военного положения на территории Украины в Закон № 265/95-ВР внесены изменения о временном запрете на применение штрафных санкций за нарушение этого закона, однако это не освобождает субъекты хозяйствования от обязанности выдавать получателю расчетный документ.

 

Командировочные расходы — что говорит закон
Расходы военных. Фото: google.com

Что такое расчетный документ и каким он бывает

Расчетный документ — это документ установленной формы и содержания, подтверждающий факт продажи товаров, предоставления услуг и так далее.

Расчетными документами могут служить только:

  • фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);
  • фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);
  • расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;
  • квитанции учреждений банка об оплате.

 

Что считается командировочными расходами
Командировочные расходы. Фото: google.com

Что считается командировочными расходами

Командировочные расходы — это фактические расходы:

  • на проезд (в частности, перевозки багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);
  • оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);
  • на найм других жилых помещений;
  • оплату телефонных разговоров;
  • оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);
  • обязательное страхование;
  • другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.

Напомним, мы писали, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий, у которых есть собственный автомобиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас