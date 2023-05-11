Как военным подтвердить командировочные расходы — разъяснение Минобороны

Командировочные расходы веянных. Фото: Новини.LIVE

Каждый украинский военный должен обязательно подтверждать свои командировочные расходы, чтобы получить их возмещение.

О том, как правильно это сделать, рассказали специалисты Департамента финансов Минобороны Украины в комментарии Информационному агентству АрмияInform.

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Порядок направления военнослужащего в командировку определяется Инструкцией о командировке военнослужащих, утвержденной приказом Минобороны страны от 20.02.2017 №105.

В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках военнослужащих, подтверждающими документами, удостоверяющими стоимость понесенных в командировке расходов, являются расчетные документы.

Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют о расчетных документах, определенных Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

На период действия военного положения на территории Украины в Закон № 265/95-ВР внесены изменения о временном запрете на применение штрафных санкций за нарушение этого закона, однако это не освобождает субъекты хозяйствования от обязанности выдавать получателю расчетный документ.

Расходы военных. Фото: google.com

Что такое расчетный документ и каким он бывает

Расчетный документ — это документ установленной формы и содержания, подтверждающий факт продажи товаров, предоставления услуг и так далее.

Расчетными документами могут служить только:

фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);

фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);

расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;

квитанции учреждений банка об оплате.

Командировочные расходы. Фото: google.com

Что считается командировочными расходами

Командировочные расходы — это фактические расходы:

на проезд (в частности, перевозки багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);

оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);

на найм других жилых помещений;

оплату телефонных разговоров;

оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);

обязательное страхование;

другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.

Напомним, мы писали, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий, у которых есть собственный автомобиль.