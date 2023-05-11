Как военным подтвердить командировочные расходы — разъяснение Минобороны

Как военным подтвердить свои командировочные расходы: инструкция
Каждый украинский военный должен обязательно подтверждать свои командировочные расходы, чтобы получить их возмещение.
О том, как правильно это сделать, рассказали специалисты Департамента финансов Минобороны Украины в комментарии Информационному агентству АрмияInform.
Командировочные расходы — что говорит закон
Порядок направления военнослужащего в командировку определяется Инструкцией о командировке военнослужащих, утвержденной приказом Минобороны страны от 20.02.2017 №105.
В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках военнослужащих, подтверждающими документами, удостоверяющими стоимость понесенных в командировке расходов, являются расчетные документы.
Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют о расчетных документах, определенных Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
На период действия военного положения на территории Украины в Закон № 265/95-ВР внесены изменения о временном запрете на применение штрафных санкций за нарушение этого закона, однако это не освобождает субъекты хозяйствования от обязанности выдавать получателю расчетный документ.
Что такое расчетный документ и каким он бывает
Расчетный документ — это документ установленной формы и содержания, подтверждающий факт продажи товаров, предоставления услуг и так далее.
Расчетными документами могут служить только:
- фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);
- фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);
- расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;
- квитанции учреждений банка об оплате.
Что считается командировочными расходами
Командировочные расходы — это фактические расходы:
- на проезд (в частности, перевозки багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);
- оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);
- на найм других жилых помещений;
- оплату телефонных разговоров;
- оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);
- обязательное страхование;
- другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.
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