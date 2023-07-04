Відпустка за станом здоров'я — що потрібно військовому та куди звертатися

Військовий у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фото: РРТЦК та СП

Тисячі українських військових на фронті виборюють нашу свободу та незалежність ціною свого фізичного та психічного здоров'я. Часто після лікування складних поранень, контузій та травм військовослужбовці потребують періоду відновлення здоров’я, щоб мати змогу знову встати на захист батьківщини.

Розповідаємо, як захиснику отримати відпустку за станом здоров'я. Детальний алгоритм дій був прописаний у Довіднику військовослужбовця після поранення.

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У яких випадках військові можуть розраховувати на відпустку за станом здоров'я

Відомо, що рішення про потребу у відпустці за станом здоров’я ухвалює військово-лікарська комісія.

Відпустка надається у випадках, передбачених Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (Додаток 1 до Положення, затвердженого наказом МОУ від 14.08.2008 № 402).

Що потрібно, щоб отримати відпустку за станом здоров’я

Військовому обов'язково необхідно дотриматися трьох кроків:

Прибути до своєї військової частини. Написати рапорт з проханням надати відпустку за станом здоров’я відповідно до рішення ВЛК. У рапорті необхідно зазначити місце проведення відпустки за станом здоров’я та додати висновок ВЛК (Додаток 12). Отримати у військовій частині відпускний квиток з датами відпустки.

Військовий у лікарів. Фото: google.com

Скільки часу надають військовим для відновлення

У вищезгаданій довідці зазначається, що загальний термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, включаючи відпустку за станом здоров’я, не повинен перевищувати 4 місяці.

Для військових, хворих на туберкульоз, термін не повинен перевищувати 12 місяців.

На який термін надати військовому відпустку за станом здоров'я, вирішує лікар.

Якщо вам надали відпустку за станом здоров’я на підставі рішення ВЛК, то терміни тривалості такої відпустки наступні:

30 днів;

45-60 днів — за медичними показаннями після травм (поранень) або оперативного лікування (у мирний час);

продовження основного терміну на 30, а в окремих випадках на 45 або на 60 календарних днів (у мирний час).

Під час воєнного стану відпустка за станом здоров’я може двічі продовжуватися по 30 календарних днів.

Після закінчення визначеного терміну перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров’я потрібно повторно пройти ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Враховуйте, що тривалість відпустки за станом здоров’я може бути саме такою, яка зазначена в довідці ВЛК (П. 2.1 гл.2 Розділу І Наказу МОУ № 402).

Командир, з урахуванням місця розташування військової частини та місця проходження відпустки, може надати до 2 додаткових діб на дорогу.

Однак на практиці інколи буває по-іншому — командир може надати меншу кількість днів на відпустку, ніж вказано у висновку ВЛК.

Якщо військовослужбовець не згодний з таким рішенням, він має право апелювати до вищого командування або зателефонувати на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) або Міністерства оборони України (0 800 500 442). Також за цими номерами можна звернутися у разі виникнення запитань щодо проходження ВЛК.

Військовий отримав відпустку. Фото: istockphoto.com

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