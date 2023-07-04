Отпуск по состоянию здоровья — что нужно военному и куда обращаться

Военный в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Фото: РРТЦК и СП

Тысячи украинских военных на фронте борются за нашу свободу и независимость ценой своего физического и психического здоровья. Часто после лечения сложных ранений, контузий и травм военнослужащие нуждаются в периоде восстановления здоровья, чтобы снова встать на защиту родины.

Рассказываем, как защитнику получить отпуск по состоянию здоровья. Подробный алгоритм действий был прописан в Справочнике военнослужащего после ранения.

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В каких случаях военные могут рассчитывать на отпуск по состоянию здоровья

Известно, что решение о необходимости отпуска по состоянию здоровья принимает военно-врачебная комиссия.

Отпуск предоставляется в случаях, предусмотренных Расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы (Приложение 1 к Положению, утвержденному приказом МОУ от 14.08.2008 № 402).

Что нужно, чтобы получить отпуск по состоянию здоровья

Военному обязательно необходимо придерживаться трех шагов:

Прибыть в свою воинскую часть. Написать рапорт с просьбой предоставить отпуск по состоянию здоровья в соответствии с решением ВВК. В рапорте необходимо указать место проведения отпуска по состоянию здоровья и добавить вывод ВВК (Приложение 12). Получить в части отпускной билет с датами отпуска.

Военный у врачей. Фото: google.com

Сколько времени предоставляют военным для восстановления

В вышеуказанной справке отмечается, что общий срок непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в военных (гражданских) лечебных учреждениях, включая отпуск по состоянию здоровья, не должен превышать 4 месяцев.

Для военных больных туберкулезом срок не должен превышать 12 месяцев.

На какой срок предоставить военному отпуск по состоянию здоровья решает врач.

Если вам предоставили отпуск по состоянию здоровья на основании решения ВВК, то сроки продолжительности такого отпуска следующие:

30 дней;

45-60 дней — по медицинским показаниям после травм (ранений) или оперативного лечения (в мирное время);

продление основного срока на 30, а в отдельных случаях на 45 или 60 календарных дней (в мирное время).

Во время военного положения отпуск по состоянию здоровья может дважды продолжаться по 30 календарных дней.

По истечении определенного срока пребывания на непрерывном лечении и в отпуске по состоянию здоровья необходимо повторно пройти ВВК для определения степени годности военной службы.

Учитывайте, что продолжительность отпуска по состоянию здоровья может быть именно такой, как указана в справке ВЛК (П. 2.1 гл.2 Раздела И Приказа МОУ № 402).

Командир, с учетом местоположения воинской части и места прохождения отпуска, может предоставить до 2 дополнительных суток на дорогу.

Однако на практике иногда бывает по-другому — командир может предоставить меньшее количество дней на отпуск, чем указано в заключении ВВК.

Если военнослужащий не согласен с таким решением, он имеет право апеллировать к высшему командованию или позвонить по телефону на горячую линию Командование медицинских Сил ВСУ (044 522 83 58) или Министерства обороны Украины (0 800 500 442). Также за этими номерами можно обратиться в случае возникновения вопросов прохождения ВВК.

Военный получил отпуск. Фото: istockphoto.com

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