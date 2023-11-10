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Як закрити фінансову діру в 9 мільярдів. Голосування в Дії — прямий ефір Новини.LIVE

10 листопада 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як закрити фінансову діру в 9 мільярдів. Голосування в Дії — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін дав інтерв’ю Віталію Прудиусу на каналі Новини.LIVE. Він розповів про особливості формування бюджету на 2024 рік, а також висловив думки щодо голосування для переселенців у разі проведення виборів.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:30 за посиланням.

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін розповів про збалансованість бюджету України на 2024 рік та назвав основні існуючі, а також кілька майбутніх фінансових донорів.

Також він висловив думки щодо доцільності існування телемарафону, великі витрат на нього та альтернативні інформаційні майданчики і контроль над ними. Крім цього було порушено питання доцільності присутності журналістів у будівлі Ради.

А також розглянули потенційні варіанти голосування для переселенців у разі проведення виборів.

Раніше ми повідомляли, що проведення виборів під час війни викликає низку питань щодо безпеки українців, залучення всіх громадян до процесу та законності в умовах воєнних дій. Саме тому з'явилась петиція з проханням не проводити вибори під час воєнного стану, яка станом на публікацію цієї новини зібрала вже 2982 підписи.

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