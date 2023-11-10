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Как закрыть финансовую дыру в 9 миллиардов. Голосование в Дії — прямой эфир Новини.LIVE

10 ноября 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Как закрыть финансовую дыру в 9 миллиардов. Голосование в Дії — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин дал интервью Виталию Прудиусу на канале Новини.LIVE. Он рассказал об особенностях формирования бюджета на 2024 год, а также высказал мнения по поводу голосования для переселенцев в случае проведения выборов.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:30 по ссылке.

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О чем эфир

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин рассказал о сбалансированности бюджета Украины на 2024 год и назвал основные существующие, а также несколько будущих финансовых доноров.

Также он высказал мнения относительно целесообразности существования телемарафона, больших затрат на него и альтернативных информационных площадок и контроля над ними. Кроме этого, был поднят вопрос о целесообразности присутствия журналистов в здании Рады.

Также рассмотрели потенциальные варианты голосования для переселенцев в случае проведения выборов.

Ранее мы сообщали, что проведение выборов во время войны вызывает ряд вопросов безопасности украинцев, привлечения всех граждан к процессу и законности в условиях военных действий. Именно поэтому появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения, которая по состоянию на публикацию этой новости собрала уже 2982 подписи.

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