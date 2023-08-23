Як змінилася частота згадок про Україну на обкладинках світових видань: дослідження

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписує журнал TIME. Фото: із соцмереж

Останнім часом про війну в Україні стали менше писати і говорити, а на перші шпальти закордонних ЗМІ повернулися їхні внутрішні проблеми. Можна припустити, що більше писати про події в Україні знову розпочнуть після відчутних результатів контрнаступу ЗСУ, а також після передачі Києву довгоочікуваних ракет та винищувачів.

Видання "Слово і діло" провели дослідження та з'ясували, як часто Україна потрапляє на обкладинки світових видань.

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Як змінилася частота згадок про Україну на обкладинках світових ЗМІ

Для того, аби порівняти та проаналізувати частоту згадок України на обкладинках світових ЗМІ, було взято чотири видання:

Der Spiegel (Німеччина),

Time (США),

The Economist (Британія),

L'Express (Франція).

Der Spiegel

Відтак, можна побачити, що на початку війни німецьке видання Der Spiegel писало про події в Україні досить часто. Двічі ми потрапили на обкладинку у лютому 2022 року, тричі у березні, один раз у квітні та травні.

Обкладинка журналу в березні 2022 року. Фото: Der Spiegel

Проте вже в червні та липні увага до подій в Україні була значно меншою, у серпні увага була прикута до ролі Росії та російського диктатора, а вже у вересні та жовтні Україну згадала один-два рази в місяць, а в листопаді та грудні вона зовсім не фігурувала на сторінках Der Spiegel.

Обкладинка журналу в серпні 2022 року. Фото: Der Spiegel

Навесні, а також у червні та липні, обкладинки видання знову обійшли тему подій в Україні.

Time

Це видання присвячувало Україні не одну свою обкладинку. Найчастіше — у перші тижні вторгнення Росії.

Так, наприкінці лютого 2022 Україна потрапила на обкладинку Time один раз. У березні — чотири. У квітні тема України не виносилася на обкладинку, проте вже у травні видання розмістило на ній чорно-білий портрет Володимира Зеленського.

Обкладинка журналу в травні 2022 року. Фото: Time

Обкладинка журналу 2022 року. Фото: Time

Влітку Україна потрапила на обкладинку журналу всього один раз — у липні, тоді на головній шпальті була перша леді України Олена Зеленська.

Обкладинка журналу в липні 2022 року. Фото: Time

Далі Україна з'являлася на обкладинках 1-2 рази на місяць, проте з березня до червня тема України не виносилася на обкладинки взагалі.

The Economist

Цей тижневик також не оминув тему війни в Україні. У лютому 2022 року тема війни в Україні потрапила на обкладинку двічі. У березі — всього один раз.

Обкладинка журналу 2022 року. Фото: The Economist

У квітні на обкладинці The Economist Україна була двічі. З травня до серпня 2022 року увага до війни Україні була не такою жвавою. Однак у вересні на обкладинці тижневика знову була боротьба України з РФ.

Після такого затишшя у жовтні, листопаді та грудні Україна була на обкладинці, як мінімум, один раз. У січні увага до війни була не такою активною, але в лютому тема вторгнення Росії в Україну один раз все ж таки знову потрапила на обкладинку тижневика.

З березня по травень 2023 року уваги до України було менше. Однак у червні The Economist присвятив Україні одразу дві свої обкладинки, і ще одну — у липні.

Обкладинка журналу 2022 року. Фото: The Economist

L'Express

На відміну від усіх вищезгаданих видань, французький тижневик L'Express вперше присвятив свою обкладинку Україні лише на другий місяць — у березні, але двічі за місяць. Ще по одному разу Україна потрапила на обкладинку журналу у квітні та травні.

Влітку 2022 року події в Україні були на обкладинці видання лише один раз — у серпні.

Восени двічі — у вересні та листопаді, а взимку лише один раз — у лютому.

Обкладинка журналу 2022 року. Фото: The L'Express

Навесні видання лише опосередковано писало про війну в Україні, більше висвітлюючи події в рф. За все літо L'Express жодного разу не згадувало війну в Україні на своїх обкладинках.

Нагадаємо, нещодавно за допомогою опитування стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.