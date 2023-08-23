Як змінилася частота згадок про Україну на обкладинках світових видань: дослідження
Останнім часом про війну в Україні стали менше писати і говорити, а на перші шпальти закордонних ЗМІ повернулися їхні внутрішні проблеми. Можна припустити, що більше писати про події в Україні знову розпочнуть після відчутних результатів контрнаступу ЗСУ, а також після передачі Києву довгоочікуваних ракет та винищувачів.
Видання "Слово і діло" провели дослідження та з'ясували, як часто Україна потрапляє на обкладинки світових видань.
Як змінилася частота згадок про Україну на обкладинках світових ЗМІ
Для того, аби порівняти та проаналізувати частоту згадок України на обкладинках світових ЗМІ, було взято чотири видання:
- Der Spiegel (Німеччина),
- Time (США),
- The Economist (Британія),
- L'Express (Франція).
Der Spiegel
Відтак, можна побачити, що на початку війни німецьке видання Der Spiegel писало про події в Україні досить часто. Двічі ми потрапили на обкладинку у лютому 2022 року, тричі у березні, один раз у квітні та травні.
Проте вже в червні та липні увага до подій в Україні була значно меншою, у серпні увага була прикута до ролі Росії та російського диктатора, а вже у вересні та жовтні Україну згадала один-два рази в місяць, а в листопаді та грудні вона зовсім не фігурувала на сторінках Der Spiegel.
Навесні, а також у червні та липні, обкладинки видання знову обійшли тему подій в Україні.
Time
Це видання присвячувало Україні не одну свою обкладинку. Найчастіше — у перші тижні вторгнення Росії.
Так, наприкінці лютого 2022 Україна потрапила на обкладинку Time один раз. У березні — чотири. У квітні тема України не виносилася на обкладинку, проте вже у травні видання розмістило на ній чорно-білий портрет Володимира Зеленського.
Влітку Україна потрапила на обкладинку журналу всього один раз — у липні, тоді на головній шпальті була перша леді України Олена Зеленська.
Далі Україна з'являлася на обкладинках 1-2 рази на місяць, проте з березня до червня тема України не виносилася на обкладинки взагалі.
The Economist
Цей тижневик також не оминув тему війни в Україні. У лютому 2022 року тема війни в Україні потрапила на обкладинку двічі. У березі — всього один раз.
У квітні на обкладинці The Economist Україна була двічі. З травня до серпня 2022 року увага до війни Україні була не такою жвавою. Однак у вересні на обкладинці тижневика знову була боротьба України з РФ.
Після такого затишшя у жовтні, листопаді та грудні Україна була на обкладинці, як мінімум, один раз. У січні увага до війни була не такою активною, але в лютому тема вторгнення Росії в Україну один раз все ж таки знову потрапила на обкладинку тижневика.
З березня по травень 2023 року уваги до України було менше. Однак у червні The Economist присвятив Україні одразу дві свої обкладинки, і ще одну — у липні.
L'Express
На відміну від усіх вищезгаданих видань, французький тижневик L'Express вперше присвятив свою обкладинку Україні лише на другий місяць — у березні, але двічі за місяць. Ще по одному разу Україна потрапила на обкладинку журналу у квітні та травні.
Влітку 2022 року події в Україні були на обкладинці видання лише один раз — у серпні.
Восени двічі — у вересні та листопаді, а взимку лише один раз — у лютому.
Навесні видання лише опосередковано писало про війну в Україні, більше висвітлюючи події в рф. За все літо L'Express жодного разу не згадувало війну в Україні на своїх обкладинках.
Нагадаємо, нещодавно за допомогою опитування стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.