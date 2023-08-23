Как изменилась частота упоминаний Украины на обложках мировых изданий: исследование
В последнее время о войне в Украине стали меньше писать и говорить, а на первые полосы зарубежных СМИ вернулись их внутренние проблемы. Можно предположить, что больше писать о событиях в Украине снова начнут после ощутимых результатов контрнаступления ВСУ, а также передачи Киеву долгожданных ракет и истребителей.
Издание "Слово и дело" провели исследования и выяснили, как часто Украина попадает на обложки мировых изданий.
Как изменилась частота упоминаний Украины на обложках мировых СМИ
Для того чтобы сравнить и проанализировать частоту упоминаний Украины на обложках мировых СМИ, было взято четыре издания:
- Der Spiegel (Германия),
- Time (США),
- The Economist (Британия),
- L'Express (Франция).
Der Spiegel
Следовательно, можно увидеть, что в начале войны немецкое издание Der Spiegel писало о событиях в Украине довольно часто. Дважды мы попали на обложку в феврале 2022 года, трижды в марте, раз в апреле и мае.
Однако уже в июне и июле внимание к событиям в Украине было значительно меньше, в августе внимание было приковано к роли России и российского диктатора, а уже в сентябре и октябре Украину вспомнила один-два раза в месяц, а в ноябре и декабре она совсем не фигурировала на страницах Der Spiegel.
Весной, а также в июне и июле обложки издания снова обошли тему событий в Украине.
Time
Это издание посвящало Украине не одну свою обложку. Чаще всего в первые недели вторжения России.
Так, в конце февраля 2022 года Украина попала на обложку Time один раз. В марте — четыре. В апреле тема Украины не выносилась на обложку, но уже в мае издание разместило на ней черно-белый портрет Владимира Зеленского.
Летом Украина попала на обложку журнала всего один раз — в июле, тогда на главной полосе была первая леди Украины Елена Зеленская.
Далее Украина появлялась на обложках 1-2 раза в месяц, однако с марта по июнь тема Украины не выносилась на обложки вообще.
The Economist
Этот еженедельник также не обошел тему войны в Украине. В феврале 2022 тема войны в Украине попала на обложку дважды. В берегу – всего один раз.
В апреле на обложке The Economist Украина была дважды. С мая по август 2022 года внимание к войне Украине было не столь оживленным. Однако в сентябре на обложке еженедельника снова была борьба Украины с РФ.
После такого затишья в октябре, ноябре и декабре Украина была на обложке как минимум один раз. В январе внимание к войне было не столь активным, но в феврале тема вторжения России в Украину однажды все же снова попала на обложку еженедельника.
С марта по май 2023 года внимания к Украине было меньше. Однако в июне The Economist посвятил Украине сразу две свои обложки, и еще одну — в июле.
L'Express
В отличие от всех вышеупомянутых изданий, французский еженедельник L'Express впервые посвятил свою обложку Украине только на второй месяц — в марте, но дважды в месяц. Еще по одному разу Украина попала на обложку журнала в апреле и мае.
Летом 2022 года события в Украине были на обложке издания только один раз — в августе.
Осенью дважды — в сентябре и ноябре, а зимой только один раз — в феврале.
Весной издание лишь косвенно писало о войне на Украине, более освещая события в России. Все лето L'Express ни разу не вспоминало войну в Украине на своих обложках.
Напомним, недавно с помощью опроса стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.