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Як змінилася кримінальна ситуація в Україні за час війни: пояснення глави Нацполіції

16 серпня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як змінилася кримінальна ситуація в Україні за час війни: пояснення глави Нацполіції
Глава Нацполіції Іван Вигівський. Фото: ubr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок введення комендантської години, а також шляхом посилення поліцейської присутності на вулицях було помічено скорочення вуличних злочинів, таких як пограбування. При цьому до початку війни близько 4 тисяч співробітників поліції займалися патрулюванням вулиць щодня, а під час війни їх кількість зросла до понад 6 тисяч.

Про це повідомив голова Нацполції Іван Вигівський.

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За словами голови Нацполіції, посилення законодавства Верховної Ради у березні 2022 року щодо майнових злочинів в умовах воєнного часу, певною мірою, послужило запобіганням потенційним порушникам, що актуально і для 2023 року.

"Виїхали не лише законослухняні громадяни, а й злочинці. Так звані "вори в законі" і "смотрящі" теж залишили території великих міст, що опинилися в зоні бойових дій. Вони перемістилися в інші регіони або за кордон і частково втратили свій злочинний вплив", — вказав він.

При цьому Вигівський уточнив, що кількість злочинів все ж таки збільшилася, особливо у зв'язку з військовими діями. Загалом було зафіксовано понад 90 тисяч воєнних злочинів із боку агресора. До цих порушень належать вбивства мирних жителів, сексуальні злочини та випадки зникнення людей на окупованих територіях, а також ракетні атаки.

У першій половині 2023 року було зафіксовано значне збільшення умисних вбивств у контексті воєнних дій, причому таку категорію було запроваджено саме у зв'язку з воєнними діями. Ці вбивства раніше не фіксувалися статистикою.

Серед злочинів, що стали частішими за умов війни, особливо виділяються шахрайства. В умовах стресу та напруженості багато громадян стали жертвами обману, причому більшість таких злочинів відбуваються в онлайн-форматі, що дозволяє шахраям діяти з будь-якої точки світу, включаючи окуповані території та закордоном.

"Поширеними видами шахрайства також є обман покупців при реалізації товарів у мережі "Інтернет", дзвінки під виглядом працівників банків з метою заволодіння персональними платіжними даними, дзвінки так званих сall-центрів щодо неіснуючих виплат, повідомлення потерпілим неправдивої інформації про родичів у біді", — додав Вигівський.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань затримало двох правоохоронців, які у лісі вибивали із затриманого визнання у злочині. У такий спосіб вони сподівалися прискорити розкриття злочину.

Також повідомлялося, що у Львові судитимуть чотирьох працівників митниці, які продовжили безмитне ввезення автомобілів після скасування пільгового режиму.

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