Как изменилась криминальная ситуация в Украине за время войны: объяснение главы Нацполиции

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: ubr

В результате введения комендантского часа, а также за счет усиления полицейского присутствия на улицах было замечено сокращение уличных преступлений, таких как ограбления. При этом, до начала войны около 4 тысяч сотрудников полиции занимались патрулированием улиц ежедневно, а во время войны их число выросло до более чем 6 тысяч.

Об этом сообщил глава Нацполции Иван Выговский.

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По словам главы Нацполиции, ужесточение законодательства Верховной Рады в марте 2022 года в отношении имущественных преступлений в условиях военного времени, в некоторой степени, послужило предотвращением для потенциальных нарушителей, что актуально и для 2023 года.

"Уехали не только законопослушные граждане, но и преступники. Так называемые "воры в законе" и "смотрящие" тоже покинули территории крупных городов, оказавшихся в зоне боевых действий. Они переместились в другие регионы или за границу и частично потеряли свое преступное воздействие", — указал он.

При этом Выговский уточнил, что количество преступлений все же увеличилось, особенно в связи с военными действиями. Всего было зафиксировано более 90 тысяч военных преступлений со стороны агрессора. Эти нарушения включают убийства мирных жителей, сексуальные преступления и случаи исчезновения людей на оккупированных территориях, а также ракетные атаки.

В первой половине 2023 года было зафиксировано значительное увеличение умышленных убийств в контексте военных действий, причем такая категория была введена именно в связи с военными действиями. Эти убийства раньше не фиксировались статистикой.

Среди преступлений, ставших более частыми в условиях войны, особенно выделяются мошенничества. В условиях стресса и напряженности, многие граждане стали жертвами обмана, причем большинство таких преступлений происходят в онлайн-формате, что позволяет мошенникам действовать из любой точки мира, включая оккупированные территории и заграницей.

"Распространенными видами мошенничества также обман покупателей при реализации товаров в сети "Интернет", звонки под видом работников банков с целью завладения персональными платежными данными, звонки так называемых сall-центров относительно несуществующих выплат, сообщения потерпевшим ложной информации о родственниках в беде", — добавил Выговский.

Напомним, что Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей, которые в лесу выбивали из задержанного признания в преступлении. Таким образом они надеялись ускорить раскрытие преступления.

Также сообщалось, что во Львове будут судить четырех работников таможни, которые продлили беспошлинный ввоз автомобилей после отмены льготного режима.