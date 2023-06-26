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Яке покарання загрожує за неявку до ТЦК у 10-денний термін: українців попередили

26 червня 2023 19:27
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що буде, якщо не з'явитися до ТЦК у 10-денний термін — адвокат дав роз'яснення
Військовозобов'язані прибули до ТЦК та СП. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В різних куточках України місцеві ТЦК та СП публікують накази щодо необхідності військовозобов'язаним з'явитися у центри комплектування у 10-денний термін.

Як українські чоловіки мають реагувати на такі повідомлення та чи загрожує відповідальність за неявку, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Що буде, якщо не з'явитися до ТЦК у 10-денний термін

Як відомо, повідомлення про необхідність військовозобов'язаним прибути до ТЦК у 10-денний термін вже з'являлись в Івано-Франківську та в одному з районів Києва. 

Проте, як зазначає правозахисник, ніхто з військовозобов'язаних не буде нести відповідальність за неприбуття до ТЦК у вказаний термін після наказу, адже це не передбачено законом. 

"Бо, як передбачено у законі, ви повинні особисто отримати цю повістку. Або якщо на роботі вас ознайомили з повісткою", — каже Кравець.

На думу Кравця, у цьому випадку йдеться більше про "психологічну історію". Також адвокат вважає, що такі накази видають ТЦК, які самостійно не впоралися з військовим обліком та мобілізацією, а зараз "намагаються показати, що вони щось роблять".

"Всі ці накази місцевих ТЦК свідчать про одне — що саме ці ТЦК належним чином не виконують свої обов'язки. Це виправдовування, що ТЦК не може самостійно облікувати громадян і виконати мобілізаційний план", — підсумував він.

 

Раніше Новини.LIVE запитували у адвоката Ігоря Яська, які документи дають право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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