Что будет, если не явиться в ТЦК в 10-дневный срок – адвокат дал разъяснение

Военнообязанные прибыли в ТЦК и СП. Фото: google.com

В разных уголках Украины местные ТЦК и СП публикуют приказы о необходимости военнообязанных явиться в центры комплектования в 10-дневный срок.

Как украинские мужчины должны реагировать на такие сообщения и угрожает ли ответственность за неявку, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Как известно, сообщения о необходимости военнообязанных прибыть в ТЦК в 10-дневный срок уже появлялись в Ивано-Франковске и одном из районов Киева.

Однако как отмечает правозащитник, никто из военнообязанных не будет нести ответственность за неприбытие в ТЦК в срок после приказа, ведь это не предусмотрено законом.

"Так как предусмотрено в законе, вы должны лично получить эту повестку. Или если на работе вас ознакомили с повесткой", — говорит Кравец.

По мнению Кравца, в этом случае речь идет больше о "психологической истории". Также адвокат считает, что такие приказы издают ТЦК, которые самостоятельно не справились с военным учетом и мобилизацией, а сейчас пытаются показать, что они что-то делают.

"Все эти приказы местных ТЦК свидетельствуют об одном — что именно эти ТЦК должным образом не выполняют свои обязанности. Это оправдание, что ТЦК не может самостоятельно учесть граждан и выполнить мобилизационный план", — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE спрашивали у адвоката Игоря Ясько, какие документы дают право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.