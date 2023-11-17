Які категорії військових можуть отримати квартиру від держави

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Деякі категорії українських військових можуть отримати квартиру від держави. Цей процес регулюється п'ятьма постановами Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє ProNews.

Читайте також:

Квартири для військових від держави

Кожна з постанов КМУ спрямована на різні категорії українських військових та їхніх родин:

постанова №719-а орієнтована на осіб, які мають інвалідність першої та другої групи через війну, а також на членів сімей загиблих військових;

280-а постанова призначена для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в бойових діях;

постанова №216-та для категорії учасників бойових дій на території інших країн, людей з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав;

у постанові №206-та визначаються підходи до забезпечення житлом учасників Революції Гідності;

відповідно до постанови №1081, військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, а також членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Варто зазначити, що військові можуть отримати безкоштовне житло від держави лише після зарахування на облік та подальшого очікування своєї черги.

Нагадаємо, українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Також ми писали, що зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.