Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Які категорії військових можуть отримати квартиру від держави arrow

Які категорії військових можуть отримати квартиру від держави

17 листопада 2023 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Які категорії військових можуть отримати квартиру від держави
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Деякі категорії українських військових можуть отримати квартиру від держави. Цей процес регулюється п'ятьма постановами Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє ProNews.

Читайте також:

Квартири для військових від держави

Кожна з постанов КМУ спрямована на різні категорії українських військових та їхніх родин: 

  • постанова №719-а орієнтована на осіб, які мають інвалідність першої та другої групи через війну, а також на членів сімей загиблих військових;
  • 280-а постанова призначена для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в бойових діях;
  • постанова №216-та для категорії учасників бойових дій на території інших країн, людей з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав;
  • у постанові №206-та визначаються підходи до забезпечення житлом учасників Революції Гідності;
  • відповідно до постанови №1081, військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, а також членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Варто зазначити, що військові можуть отримати безкоштовне житло від держави лише після зарахування на облік та подальшого очікування своєї черги.

Нагадаємо, українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Також ми писали, що зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі