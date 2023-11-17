Какие категории военных могут получить квартиру от государства
Некоторые категории украинских военных могут получить квартиру от государства. Этот процесс регулируется пятью постановлениями Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает ProNews.
Квартиры для военных от государства
Каждое из постановлений КМУ направлено на разные категории украинских военных и их семей:
- постановление №719-е ориентировано на лиц, имеющих инвалидность первой и второй группы из-за войны, а также на членов семей погибших военных;
- 280-е постановление предназначено для внутренне перемещенных лиц, участвовавших в боевых действиях;
- постановление №216 для категории участников боевых действий на территории других стран, людей с инвалидностью в результате войны первой и второй группы, а также членов семей умерших участников боевых действий на территории других государств;
- в постановлении №206 определяются подходы к обеспечению жильем участников Революции Достоинства;
- в соответствии с постановлением №1081 военнослужащим, имеющим выслугу на военной службе 20 лет и старше, а также членам их семей предоставляется жилье для постоянного проживания.
Следует отметить, что военные могут получить бесплатное жилье от государства только после зачисления на учет и ожидания своей очереди.
Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.
Также мы писали, что зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта сражается военный.
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