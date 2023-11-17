Какие категории военных могут получить квартиру от государства

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Некоторые категории украинских военных могут получить квартиру от государства. Этот процесс регулируется пятью постановлениями Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает ProNews.

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Каждое из постановлений КМУ направлено на разные категории украинских военных и их семей:

постановление №719-е ориентировано на лиц, имеющих инвалидность первой и второй группы из-за войны, а также на членов семей погибших военных;

280-е постановление предназначено для внутренне перемещенных лиц, участвовавших в боевых действиях;

постановление №216 для категории участников боевых действий на территории других стран, людей с инвалидностью в результате войны первой и второй группы, а также членов семей умерших участников боевых действий на территории других государств;

в постановлении №206 определяются подходы к обеспечению жильем участников Революции Достоинства;

в соответствии с постановлением №1081 военнослужащим, имеющим выслугу на военной службе 20 лет и старше, а также членам их семей предоставляется жилье для постоянного проживания.

Следует отметить, что военные могут получить бесплатное жилье от государства только после зачисления на учет и ожидания своей очереди.

Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.

Также мы писали, что зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта сражается военный.