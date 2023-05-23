Які пільги передбачені для дітей військових — список та як отримати

Пільги для дітей учасників бойових дій. Фото: Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни багато українців вступили до лав ЗСУ, щоб боронити свою країну. Влада у свою чергу передбачила для таких громадян, їх сімей та, звичайно, дітей низку пільг. Зокрема діти військовослужбовців можуть розраховувати на допомогу від держави для здобуття вищої освіти.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Зазначається, що діти учасників бойових дій (УБД) отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Хто має на них право та як отримати — розповідаємо детально далі.

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Право на пільги мають діти учасників бойових дій, які навчаються за денною формою в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

Пільги діють до закінчення навчального закладу або до досягнення віку 23 років.

Важливо: якщо студента відрахують, пільги перестануть діяти.

Вступ до університету. Фото: google.com

Право на отримання соціальних стипендій під час навчання мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 1-Ї групи;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.

На пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти можуть розраховувати:

діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-Ї групи;

діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;

особи та діти осіб, що визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Також такі люди можуть отримати наступну допомогу:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для отримання освіти;

соціальні стипендії;

безкоштовне забезпечення підручниками;

безкоштовний доступ до інтернету, систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах;

безкоштовне проживання в гуртожитку.

Діти військових. Фото: Офіс Президента

На які ще пільги мають право діти УБД

Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачені пільги на:

оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;

за місцем проживання сімей УБД, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах;

безплатне харчування в школах отримують ті діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон;

дітям, батьки яких мають посвідчення УБД, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Як отримати пільги — список необхідних документів

Для отримання допомоги від держави потрібно зібрати наступні документи:

посвідчення УБД;

посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);

посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання.

Збір документів для отримання пільг. Фото: google.com

Що робити, якщо відмовлено у наданні підтримки

1. Звернутися до ректора (директора) закладу освіти.

2. Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.

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