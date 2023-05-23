Какие льготы предусмотрены для детей военных — список и как получить

Какие льготы имеют дети военных: все, что нужно знать в 2023 году
С начала полномасштабной войны многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну. Власти в свою очередь предусмотрели для таких граждан, их семей и, конечно, детей ряд льгот. В частности, дети военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства для получения высшего образования.
Об этом идет речь на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Дети участников боевых действий (УБД) получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Кто имеет на них право и как получить — рассказываем подробно дальше.
Льготы для детей военных — кто и какую помощь имеет право получить
Право на льготы имеют дети участников боевых действий, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет.
Важно: если студента отчислят, льготы перестанут действовать.
Право на получение социальных стипендий во время обучения имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- дети умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети с инвалидностью и лица с инвалидностью 1 группы;
- лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства и дети;
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.
На льготные долгосрочные кредиты для получения образования могут рассчитывать:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-й группы;
- дети из малообеспеченных или многодетных семей;
- лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети лиц, погибших при участии в Революции Достоинства;
- дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;
- дети, зарегистрированные как внутриперемещенные лица;
- поступающие и соискатели профессионального высшего и высшего образования, поступающие или обучающиеся по специальностям (специализациям), для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.
Также такие люди могут получить следующую помощь:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
На какие еще льготы имеют право дети УБД
Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на:
- оздоровление и отдых детей участников боевых действий;
- по месту жительства семей УБД, их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях;
- бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен;
- детям, родители которых имеют удостоверение УБД, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.
Как получить льготы — список необходимых документов
Для получения помощи от государства нужно собрать следующие документы:
- удостоверение УБД;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);
- свидетельство о смерти УБД, если он погиб;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
- справка о регистрации места жительства.
Что делать, если отказано в оказании поддержки
1. Обратиться к ректору (директору) учебного заведения.
2. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.
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