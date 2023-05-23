Какие льготы предусмотрены для детей военных — список и как получить

Льготы для детей участников боевых действий. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну. Власти в свою очередь предусмотрели для таких граждан, их семей и, конечно, детей ряд льгот. В частности, дети военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства для получения высшего образования.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Дети участников боевых действий (УБД) получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Кто имеет на них право и как получить — рассказываем подробно дальше.

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Право на льготы имеют дети участников боевых действий, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет.

Важно: если студента отчислят, льготы перестанут действовать.

Введение в университет. Фото: google.com

Право на получение социальных стипендий во время обучения имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

дети умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;

дети с инвалидностью и лица с инвалидностью 1 группы;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства и дети;

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.

На льготные долгосрочные кредиты для получения образования могут рассчитывать:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-й группы;

дети из малообеспеченных или многодетных семей;

лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;

дети лиц, погибших при участии в Революции Достоинства;

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;

дети, зарегистрированные как внутриперемещенные лица;

поступающие и соискатели профессионального высшего и высшего образования, поступающие или обучающиеся по специальностям (специализациям), для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.

Также такие люди могут получить следующую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Дети военные. Фото: Офис Президента

На какие еще льготы имеют право дети УБД

Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрены льготы на:

оздоровление и отдых детей участников боевых действий;

по месту жительства семей УБД, их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях;

бесплатное питание в школах получают те дети, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен;

детям, родители которых имеют удостоверение УБД, льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.

Как получить льготы — список необходимых документов

Для получения помощи от государства нужно собрать следующие документы:

удостоверение УБД;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);

свидетельство о смерти УБД, если он погиб;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справка о регистрации места жительства.

Сбор документов для получения льгот. Фото: google.com

Что делать, если отказано в оказании поддержки

1. Обратиться к ректору (директору) учебного заведения.

2. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.

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Напомним, мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы для этого нужны.

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