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Які стосунки були між Єльциним та Путіним: відповідь академіка Ігоря Юхновського

17 квітня 2023 09:34
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Які стосунки були між Єльциним та Путіним: відповідь академіка Ігоря Юхновського
Український фізик, громадський діяч, парламентар чотирьох скликань Ігор Юхновський. Фото: Локальна історія
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Ставши прем'єром Володимир Путін чи то знищив, чи ізолював Єльцина. Просто люди від природи, з програми свого життєвого розвитку патологічно злі, саме такий Путін.

Про це Ігор Юхновський розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Я бачив, як це було в Росії, як тоді страждав президент Росії Борис Єльцин. Він тоді ніяк не міг вибрати собі прем'єр-міністра, який би йому допомагав. У 90-і роки Росія ніби формувалась, Україна формувалась", — сказав Юхновський.

Він додав, що Єльцин щотижня змінював прем’єр-міністра, поки не натрапив на Путіна, а той, обійнявши посаду, чи то знищив, чи ізолював Єльцина. Відтоді Путін президент.

"Ця людина від природи зла, яка абсолютно не боїться, коли дає наказ убити. Йому не шкода, що людей вбивають. І те, що така людина отримала владу, є величезною помилкою Єльцина", — додав академік.

Ігор Юхновський також пригадав, що коли вже Путін з’явився біля Єльцина, то вони більше з ним не зустрічалися, і за певний час Єльцина не стало, Путін різко пішов угору, його всі почали слухатися. А в Росії почали запроваджувати кадебістський порядок.

Перший віцепрем’єр-міністр України наголосив, що, мовляв, російський диктатор Путін завжди вирізнявся вродженою злістю та байдужістю до людських життів. Ось таких людей не можна вибирати. Щоправда, Путіна ніхто і не вибирав.

Нагадаємо, поки все "йде по плану" російський диктатор Володимир Путін прийшов до церкви на Великдень з десятками охоронців. У храмі також встановили огорожу, яка відсторонювала Путіна від людей. 

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