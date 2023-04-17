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Какие отношения были между Ельциным и Путиным: ответ академика Игоря Юхновского

17 апреля 2023 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какие отношения были между Ельциным и Путиным: ответ академика Игоря Юхновского
Украинский физик, общественный деятель, парламентарий четырех созывов Игорь Юхновский. Фото: Локальная история
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Когда Владимир Путин стал премьером, он то ли уничтожил, то ли изолировал Ельцина. Просто люди от природы, из программы своего жизненного развития патологически злые, именно таков Путин.

Об этом Игорь Юхновский рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Я видел, как это было в России, как тогда страдал президент России Борис Ельцин. Он тогда никак не мог выбрать себе премьер-министра, который бы ему помогал. В 90-е годы Россия вроде бы формировалась, Украина формировалась", — сказал Юхновский.

Он добавил, что Ельцин еженедельно менял премьер-министра, пока не наткнулся на Путина, а тот, вступив в должность, то ли уничтожил, то ли изолировал Ельцина. С тех пор Путин — президент.

"Этот человек от природы зла, который совершенно не боится, когда дает приказ убить. Ему не жалко, что людей убивают. И то, что такой человек получил власть, является огромной ошибкой Ельцина", добавил академик.

Игорь Юхновский также вспомнил, что когда уже Путин появился у Ельцина, то они больше с ним не встречались, и через некоторое время Ельцина не стало, Путин резко пошел вверх, его все начали слушаться. А в России начали вводить кадебистский порядок.

Первый вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что, мол, российский диктатор Путин всегда отличался врожденной злобой и безразличием к человеческим жизням. Вот таких людей нельзя выбирать. Правда, Путина никто не выбирал.

Напомним, пока все "идет по плану" российский диктатор Владимир Путин пришел в церковь на Пасху с десятками телохранителей. В храме также установили ограждение, которое отстраняло Путина от людей.

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