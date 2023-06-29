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Які зарплати отримують військові в тилу і на нулі: у ТЦК назвали актуальні суми

29 червня 2023 19:48
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які зарплати отримують контрактники та мобілізовані влітку 2023 року
Які заробітні плати виплачують військовим. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

2023 року правила виплати заробітної плати військовослужбовцям були змінені. Наразі розмір зарплати військового напряму залежить від того де він проходить службу — на фронті чи в тилу та які бойові завдання виконує. 

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news розповів, яку заробітну плату отримують сьогодні контрактники та мобілізовані, які перебувають на найнижчих посадах у ЗСУ та які захищають державу на нулі.

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Як зазначив очільник обласного центру комплектування, ті мобілізовані, які проходять військову службу в тилу та не перебувають у зоні бойових дій (не виконують бойові завдання), щонайменше отримують 20 тисяч гривень на місяць. 

"Це немала зарплата у теперішній час", — вважає Тіщенко. 

Водночас він зауважив, що ці виплати враховуються при нарахуванні пенсії. 

 

Які зарплати отримують військові в тилу і на нулі
Зарплати військовим. Фото: novynarnia.com

Що стосується мобілізованих та контрактників, які перебувають на фронті, сьогодні вони отримують такі зарплати:

  • друга лінія (виконує бойові (спеціальні) завдання) — від 50 тисяч грн;
  • нуль (безпосередньо бере участь у бойових діях) — 100 тисяч грн. 

Варто також зауважити, що за даними пресслужби командування Сухопутних військ, 2023 року грошове забезпечення командира взводу становить:

  • для тих, хто не виконує бойові завдання  і не бере участь у бойових діях — 28 229 грн;
  • для тих, хто виконує бойові завдання — 58 229 грн;
  • для учасників бойових дій на передовій — 128 229 грн.

Раніше ми повідомляли, які заробітні плати наразі виплачують у Сухопутних військах Збройних сил України.

Нагадаємо, ми писали, на які виплати можуть розраховувати військові у разі часткової втрати працездатності.

Також ми розповідали, які виплати передбачені добровольцям під час війни. 

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