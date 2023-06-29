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Какие зарплаты получают военные в тылу и на нуле: в ТЦК назвали актуальные суммы

29 июня 2023 19:48
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие зарплаты получают контрактники и мобилизованные летом 2023 года
Какие заработные платы выплачиваются военным. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В 2023 году правила выплаты заработной платы военнослужащим были изменены. Размер зарплаты военного напрямую зависит от того, где он проходит службу — на фронте или в тылу и какие боевые задачи выполняет.

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news рассказал, какую заработную плату получают сегодня контрактники и мобилизованные, находящиеся на самых низких должностях в ВСУ и защищающие государство на нуле.

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Как отметил глава областного центра комплектования, мобилизованные, которые проходят военную службу в тылу и не находятся в зоне боевых действий (не выполняют боевые задания), по меньшей мере получают 20 тысяч гривен в месяц.

"Это немалая зарплата в настоящее время", — считает Тищенко.

В то же время, он отметил, что эти выплаты учитываются при начислении пенсии.

 

Які зарплати отримують військові в тилу і на нулі
Зарплаты военным. Фото: novynarnia.com

Что касается мобилизованных и находящихся на фронте контрактников, сегодня они получают следующие зарплаты:

  • вторая линия (выполняет боевые (специальные) задачи) — от 50 тысяч грн;
  • ноль (непосредственно участвует в боевых действиях) — 100 тысяч грн.

Следует также отметить, что по данным пресс-службы командования Сухопутных войск, в 2023 году денежное довольствие командира взвода составляет:

  • для тех, кто не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях — 28 229 грн;
  • для тех, кто выполняет боевые задания — 58 229 грн;
  • для участников боевых действий на передовой — 128 229 грн.

Ранее мы сообщали, какие заработные платы выплачиваются в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать военные в случае частичной потери трудоспособности.

Также мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.

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