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Яким буде Маріуполь після деокупації: найкращі архітектори світу показали ідеї

28 червня 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Яким буде Маріуполь після деокупації: найкращі архітектори світу показали ідеї
Макет відновленого Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Маріуполі представили проєкт відновлення міста. Найкращі архітектори з усього світу показали свої ідеї.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, проєкт "Ре: Маріуполь", який включає команду видатних міжнародних архітекторів, вже представив перші пропозиції для нового вигляду міста. Проєкт передбачає перетворення колишніх промислових районів "Азовсталі" та берегової зони річки Кальміус у нові змішані квартали.

Планується створення нового транспортного вузла на "горострові", який пов'язуватиме дві частини нового центру міста — історичну та сучасну. Передбачено нову залізничну гілку, яка сполучатиме приморські селища з містом, аеропортом та іншими регіонами України. Також проєкт має на меті розгорнути місто у бік води та природи.

Крім того, у Маріуполі можуть з'явитися шість ключових точок тяжіння для мешканців та гостей міста: Центральний вокзал, Музей Маріуполя та Базарна площа, Центр пам'яті "Драмтеатр", Центральний пляж та Кампус "Мозаїка", Центр сталі, Центр пам'яті "Азовсталь".

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Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України.

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