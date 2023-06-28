Каким будет Мариуполь после деоккупации: лучшие архитекторы мира показали идеи

Макет восстановленного Мариуполя. Фото: Петр Андрющенко

В Мариуполе представили проект по восстановлению города. Лучшие архитекторы со всего мира показали свои идеи.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, проект "Ре: Мариуполь", который включает в себя команду выдающихся международных архитекторов, уже представил первые предложения для нового облика города. Проект предусматривает преобразование прежних промышленных районов "Азовстали" и береговой зоны реки Кальмиус в новые смешанные кварталы.

Планируется создание нового транспортного узла на "горострове", который будет связывать две части нового центра города — историческую и современную. Предусмотрена новая железнодорожная ветка, которая будет соединять приморские поселки с городом, аэропортом и другими регионами Украины. Также проект ставит целью развернуть город в сторону воды и природы.

Кроме того, в Мариуполе могут появиться шесть ключевых точек притяжения для жителей и гостей города: Центральный вокзал, Музей Мариуполя и Базарная площадь, Центр памяти "Драмтеатр", Центральный пляж и Кампус "Мозаика", Центр стали, Центр памяти "Азовсталь".













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Напомним, несколько дней назад стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.