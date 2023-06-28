Каким будет Мариуполь после деоккупации: лучшие архитекторы мира показали идеи
В Мариуполе представили проект по восстановлению города. Лучшие архитекторы со всего мира показали свои идеи.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Каким будет Мариуполь после восстановления
По словам Андрющенко, проект "Ре: Мариуполь", который включает в себя команду выдающихся международных архитекторов, уже представил первые предложения для нового облика города. Проект предусматривает преобразование прежних промышленных районов "Азовстали" и береговой зоны реки Кальмиус в новые смешанные кварталы.
Планируется создание нового транспортного узла на "горострове", который будет связывать две части нового центра города — историческую и современную. Предусмотрена новая железнодорожная ветка, которая будет соединять приморские поселки с городом, аэропортом и другими регионами Украины. Также проект ставит целью развернуть город в сторону воды и природы.
Кроме того, в Мариуполе могут появиться шесть ключевых точек притяжения для жителей и гостей города: Центральный вокзал, Музей Мариуполя и Базарная площадь, Центр памяти "Драмтеатр", Центральный пляж и Кампус "Мозаика", Центр стали, Центр памяти "Азовсталь".
Напомним, несколько дней назад стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.