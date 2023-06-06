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Якщо посвідчення УБД було втрачене: військовим надали покрокову інструкцію

6 червня 2023 19:27
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як відновити втрачене посвідчення УБД — всі нюанси та необхідні документи
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Документи військовослужбовців, такі як військовий квиток, посвідчення офіцера, посвідчення учасника бойових дій (УБД) за різних обставин можуть бути втрачені або пошкоджені, особливо під час війни. Тому корисно буде дізнатися, як можна їх відновити.

Пресслужба Міністерства у справах ветеранів в Україні на офіційному сайті опублікувало покрокову інструкцію, як відновити втрачене посвідчення УБД та які для цього необхідно зібрати документи. 

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Які документи необхідні для відновлення посвідчення УБД

Для відновлення посвідчення військовослужбовцю необхідно зібрати наступні документи:

  • заява про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати (у заяві слід обов'язково вказати номер мобільного телефону);
  • якщо посвідчення було втрачене (за можливості) — оголошення в газету про втрату;
  • у разі пошкодження посвідчення додати зіпсований документ;
  • копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі;
  • копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12);
  • копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • фотокартки розміром 3*4 см — 2 шт.

 

Які документи необхідні для відновлення посвідчення УБД
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google.com

Куди звертатися для відновлення посвідчення УБД

Коли всі необхідні документи зібрані, слід надіслати їх на електронну пошту Мінветеранів [email protected].

Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

Також, якщо у військовослужбовців є питання, вони можуть зателефонувати за номером 063 688 95 96 або звернутися на електронну адресу [email protected]

Відновлення посвідчення УБД — які є нюанси

У міністерстві зазначили, що така можливість відновити посвідчення УБД є лише у тих військових, які раніше отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів.

 

Куди звертатися для відновлення посвідчення УБД
Посвідчення УБД. Фото: Мінветеранів

Якщо втрачене чи зіпсоване посвідчення було видано без участі міжвідомчої комісії 

У такому разі військовослужбовцям слід написати рапорт про відновлення посвідчення у відділ кадрів оперативного командування, якому підпорядкована в/ч, що видавала посвідчення, і додати до нього такі документи:

  • довідка з відділу поліції про те, що військовослужбовець написав заяву про втрату посвідчення;
  • копія оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані;
  • копія військового квитка;
  • копії паспорта заявника, а саме 1,2, 11 та 12 сторінки;
  • довідка про проходження служби в зоні АТО (ООС) із зазначенням періоду;
  • фотокартки розміром 3*4 см — 2 шт.

Демобілізованим необхідно написати заяву до РТЦК та СП за місцем обліку, який в свою чергу має зробити запит в ту установу, яким було видано посвідчення.

Після того як РТЦК та СП отримує підтвердження від установи, яка видала посвідчення, про дійсність такої видачі, районний ТЦК та СП звертається до обласного ТЦК та СП, а той, відповідно, виписує нове посвідчення учасника бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що таке довідка про участь у бойових діях, навіщо вона потрібна та як її можна отримати. 

Нагадаємо, ми писали, як можна відновити втрачений військовий квиток, який був сильно пошкоджений, вкрадений або згорів.  

Також ми розповідали, як отримати військовий квиток тим, хто не проходив службу в ЗСУ. 

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