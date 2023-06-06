Как восстановить утраченное удостоверение УБД — все нюансы и необходимые документы

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Документы военнослужащих, такие как военный билет, удостоверение офицера, удостоверение участника боевых действий (УБД) при разных обстоятельствах могут быть утрачены или повреждены, особенно во время войны. Поэтому полезно узнать, как можно их восстановить.

Прессслужба Министерства по делам ветеранов в Украине на официальном сайте опубликовала пошаговую инструкцию, как восстановить утерянное удостоверение УБД и какие для этого необходимо собрать документы.

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Какие документы необходимы для восстановления удостоверения УБД

Для восстановления удостоверения военнослужащему необходимо собрать следующие документы:

заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты (в заявлении следует обязательно указать номер мобильного телефона);

если удостоверение было утрачено (по возможности) — объявление в газету о потере;

в случае повреждения удостоверения добавить испорченный документ;

копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;

копии страниц паспорта (1,2 и 11,12);

копии справки о присвоении идентификационного номера;

фотографии размером 3*4 см — 2 шт.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com

Куда обращаться за восстановлением удостоверения УБД

Когда все необходимые документы собраны, следует отправить их на электронную почту Минветеранов [email protected].

Фотографии нужно отправить "Укрпочтой" по адресу Минветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

Также, если у военнослужащих есть вопросы, они могут позвонить по телефону 063 688 95 96 или обратиться по электронному адресу [email protected]

Восстановление удостоверения УБД — какие нюансы

В министерстве отметили, что такая возможность возобновить удостоверение УБД есть только у тех военных, которые раньше получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов.

Удостоверение УБД. Фото: Минветеранов

Если утраченное или испорченное удостоверение было выдано без участия межведомственной комиссии

В таком случае военнослужащим следует написать рапорт о возобновлении удостоверения в отдел кадров оперативного командования, которому подчинена в/ч, выдававшая удостоверение, и добавить к нему следующие документы:

справка из отдела полиции о том, что военнослужащий написал заявление о потере удостоверения;

копия объявления в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны;

копия военного билета;

копии паспорта заявителя, а именно 1, 2, 11 и 12 страницы;

справка о прохождении службы в зоне АТО (ООС) с указанием периода;

фотографии размером 3*4 см — 2 шт.

Демобилизованным необходимо написать заявление в РТЦК и СП по месту учета, которое в свою очередь должно сделать запрос в то учреждение, которым было выдано удостоверение.

После того как РТЦК и СП получает подтверждение от выдавшего удостоверения учреждения о действительности такой выдачи, районный ТЦК и СП обращается в областной ТЦК и СП, а тот, соответственно, выписывает новое удостоверение участника боевых действий.

Ранее мы сообщали, что такое справка об участии в боевых действиях, зачем она нужна и как ее можно получить.

Напомним, мы писали, как можно восстановить утраченный военный билет, сильно поврежденный, украденный или сгорел.

Также мы рассказывали, как получить военный билет тем, кто не проходил службу в ВСУ.