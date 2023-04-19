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Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

19 квітня 2023 17:55
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи можуть вручати повістки водіям: пояснення адвоката
Перевірка документів у водія. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Оскільки в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, військовозобов'язаним вручають повістки. Роблять це на робочому місці, вдома, на блокпостах, вулиці, в громадських місцях. 

Адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube-каналі розповів, чи мають право вручати повістки українцям, коли вони знаходяться за кермом. 

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Перевірка документів та вручення повісток водіям — що потрібно знати 

Адвокат нагадав, що в Україні діє постанова №1456 Кабінету міністрів "Про порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану".

Згідно з цим документом право на перевірку документів надано співробітникам:

  • Нацполіції;
  • СБУ;
  • НГУ;
  • ДМС;
  • ДПСУ;
  • ЗСУ.

Вони мають бути визначені в наказі коменданта. Таким чином, підкреслює правознавець, для того, щоб перевіряти документи співробітникам ТЦК мають видати відповідний наказ. 

"Якщо в них немає такого документа, то відповідно ніякого права перевіряти документи вони не мають", — зазначив адвокат. 

 

Чи можуть вручати повістку чоловікам за кермом
Перевірка документів та вручення повісток водіям. Фото: google.com

Крім того, за словами Никифорчука, співробітники ТЦК не мають право зупиняти авто. Такі повноваження є в співробітників поліції. 

Для того, щоб виписувати повістки чоловіку за кермом, та автомобілісту, якого зупинили на блокпості, у співробітника ТЦК також має бути відповідний документ від його безпосереднього начальника. У наказі мають бути вказані прізвища співробітників та те, що вони мають право виписувати повістки. 

"Це правова сторона цього питання", — підкреслив Никифорчук. 

 

Додамо, перед тим, як підписати повістку, переконайтеся, що вона правильно заповнена й не містить помилок. В іншому випадку ви маєте право відмовитися її приймати. 

Якщо вам вручили повістку, насамперед не потрібно панікувати, адже це не квиток на фронт. Папірець із загальновідомою назвою є перш за все викликом для перевірки ваших особових даних. 

Нагадаємо, ми писали, чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, що видають на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів. 

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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