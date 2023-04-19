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Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

19 апреля 2023 17:55
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Могут ли вручать повестки водителям: объяснение адвоката
Проверка документов у водителя. Фото: ГНСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Поскольку в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, военнообязанным вручают повестки. Делают это на рабочем месте, дома, на блокпостах, на улицах, в общественных местах.

Адвокат Тарас Никифорчук на своем YouTube-канале рассказал, имеют ли право вручать повестки украинцам, когда они находятся за рулем.

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Адвокат напомнил, что в Украине действует постановление №1456 Кабинета министров "О порядке проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения".

Согласно этому документу право на проверку документов предоставлено сотрудникам:

  • Нацполиции;
  • СБУ;
  • НГУ;
  • ДМС;
  • ГНСУ;
  • ВСУ.

Они должны быть определены в приказе коменданта. Таким образом, подчеркивает правовед, для того чтобы проверять документы сотрудникам ТЦК должны выдать соответствующий приказ.

"Если у них нет такого документа, то соответственно никакого права проверять документы у них нет", — отметил адвокат.

 

Могут вручать повестку мужчинам за рулем
Проверка документов и вручение повесток водителям. Фото: google.com

Кроме того, по словам Никифорчука, сотрудники ТЦК не вправе останавливать авто. Такие полномочия есть у сотрудников полиции.

Для того чтобы выписывать повестки мужчине за рулем, и автомобилисту, которого остановили на блокпосте, у сотрудника ТЦК также должен быть соответствующий документ от его непосредственного начальника. В приказе должны быть указаны фамилии сотрудников и то, что они вправе выписывать повестки.

"Это правовая сторона этого вопроса", — подчеркнул Никифорчук.

 

Добавим, перед тем как подписать повестку, убедитесь, что она правильно заполнена и не содержит ошибок. В противном случае вы вправе отказаться ее принимать.

Если вам вручили повестку, в первую очередь не нужно паниковать, ведь это не билет на фронт. Бумажка с общеизвестным названием является, прежде всего, вызовом для проверки ваших личных данных.

Напомним, мы писали, мужчины, которые имеют бронь от призыва, могут отказаться от выданной на улице повестки. Однако при себе необходимо иметь определенный список документов.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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